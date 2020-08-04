شاهد: تركيا تستعرض قدراتها العسكرية في أذربيجان

وضم المقطع المنشور عبر حساب الوزارة على تويتر، لقطات مصورة بواسطة طائرات مسيرة، لجنود ودبابات تركية وأذربيجانية أثناء قيامها بمناورات في أذربيجان في ظل تصاعد التوتر بين أذربيجان وأرمينيا.

وأكدت الوزارة في منشورها، أن المناورات الجارية في أذربيجان تتواصل بشكل ناجح كما كان مخططا لها.

وتجرى المناورات التي انطلقت في 29 يوليو/ تموز الماضي، بالعاصمة باكو، ومدن نخجوان، وكنجة، وكوردمير، ويولاخ.

ومن المقرر أن تستمر حتى 10 أغسطس/ آب الجاري، فيما تنتهي المناورات البرية في الخامس من الشهر نفسه.

وتتضمن المناورات اختبارات الجاهزية للطائرات الحربية في البلدين.

كما يجرى خلالها اختبار جاهزية القوات لتنفيذ أوامر القيادة العسكرية، وإطلاق النار من المركبات المدرعة والمدافع ومدافع الهاون على أهداف افتراضية للعدو.