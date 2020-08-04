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سياسة

انفجار بيروت.. أمير قطر يهاتف عون ويأمر بإرسال مستشفيات ميدانية

وزير الصحة اللبناني قال إن أكثر من 40 شخصا قتلوا وأصيب أكثر من 2500 في الانفجار
وزير الصحة اللبناني قال إن أكثر من 40 شخصا قتلوا وأصيب أكثر من 2500 في الانفجار
4/8/2020

وأسفر الانفجار الهائل في بيروت عن وقوع عشرات القتلى ومئات الجرحى، فضلا عن أضرار مادية جسيمة.
وقالت وكالة الأنباء القطرية، إن أمير البلاد "أجرى اتصالا مع الرئيس اللبناني وأمر بإرسال مستشفيات ميدانية في أعقاب انفجار بيروت".
وأضافت الوكالة أن أمير قطر أعرب خلال الاتصال عن تعازيه لعون وللشعب اللبناني في ضحايا الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

كما أعرب عن تضامن دولة قطر مع لبنان واستعدادها لتقديم كافة أنواع المساعدة اللازمة لتخفيف آثار هذا الانفجار.

ومن الأردن، أعلن وزير الخارجية أيمن الصفدي، عبر حسابه على تويتر، أنه "بتوجيه من الملك عبد الله الثاني، اتصل بنظيره اللبناني شربل وهبة، ناقلا تعازي المملكة بضحايا الانفجار المأساوي في مرفأ بيروت".

وأكد الصفدي "وقوف الأردن إلى جانب الأشقاء واستعداده تقديم أي مساعدة يحتاجونها".

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في تدوينة عبر صفحته على فيسبوك: "خالص التعازي والمواساة لأشقائنا في لبنان حكومة وشعبا، جراء حادث الانفجار الأليم، وندعو المولى عز وجل بالشفاء العاجل للجرحى، وأن يلهم أسر الضحايا الصبر والسلوان".

ودعا شيخ الأزهر أحمد الطيب، في تغريدة، بأن يرزق الله ولاة أمر لبنان "البصيرة ويوفقهم للخروج من أزماته والعبور به إلى بر الأمان، مضيفا: "قلوبنا مع لبنان، هذا البلد العزيز على كل عربي".

ومن العراق، قال رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، عبر حسابه على تويتر: "نتابع بقلق بالغ تداعيات الانفجارات التي هزت العاصمة اللبنانية بيروت، وإذ نتقدم بأحر التعازي والمواساة، فإننا نطالب المجتمع الدولي بالوقوف إلى جانب لبنان ومساندته في محنته".

وقال وزير الصحة اللبناني حمد حسن إن أكثر من 40 شخصا قتلوا وأصيب أكثر من 2500 في الانفجار.

وقال الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني إن عدد المصابين أكثر من 2200، وذلك وفق ما ذكرته محطات تلفزيونية محلية في وقت سابق.

ويأتي الانفجار في وقت تترقب فيه الأوساط العربية والدولية صدور حكم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان 7 أغسطس/ آب الجاري، في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، في تفجير ضخم بسيارة مفخخة هز بيروت في 14 شباط/ فبراير 2005.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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