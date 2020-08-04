انفجار بيروت.. أمير قطر يهاتف عون ويأمر بإرسال مستشفيات ميدانية

وأسفر الانفجار الهائل في بيروت عن وقوع عشرات القتلى ومئات الجرحى، فضلا عن أضرار مادية جسيمة.

وقالت وكالة الأنباء القطرية، إن أمير البلاد "أجرى اتصالا مع الرئيس اللبناني وأمر بإرسال مستشفيات ميدانية في أعقاب انفجار بيروت".

وأضافت الوكالة أن أمير قطر أعرب خلال الاتصال عن تعازيه لعون وللشعب اللبناني في ضحايا الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

أجريت اتصالا هاتفيا مع فخامة الرئيس ميشال عون للتعبير عن وقوف قطر إلى جانب الأشقاء في لبنان واستعدادها لتقديم الدعم الفوري إثر الانفجار الذي وقع في مرفأ #بيروت اليوم. تعازينا للشعب اللبناني وندعوا الله أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وأن يشفي الجرحى — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) August 4, 2020

كما أعرب عن تضامن دولة قطر مع لبنان واستعدادها لتقديم كافة أنواع المساعدة اللازمة لتخفيف آثار هذا الانفجار.

ومن الأردن، أعلن وزير الخارجية أيمن الصفدي، عبر حسابه على تويتر، أنه "بتوجيه من الملك عبد الله الثاني، اتصل بنظيره اللبناني شربل وهبة، ناقلا تعازي المملكة بضحايا الانفجار المأساوي في مرفأ بيروت".

وأكد الصفدي "وقوف الأردن إلى جانب الأشقاء واستعداده تقديم أي مساعدة يحتاجونها".

بتوجيه من جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله، اتصلت بمعالي وزير خارجية #لبنان الأخ شربل وهبة، ناقلا تعازي المملكة بضحايا الانفجار المأساوي في مرفأ #بيروت، ومؤكدا وقوف الأردن إلى جانب الأشقاء واستعداده تقديم أي مساعدة يحتاجونها. رحم الله الضحايا وأنعم على المصابين بالشفاء — Ayman Safadi (@AymanHsafadi) August 4, 2020

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في تدوينة عبر صفحته على فيسبوك: "خالص التعازي والمواساة لأشقائنا في لبنان حكومة وشعبا، جراء حادث الانفجار الأليم، وندعو المولى عز وجل بالشفاء العاجل للجرحى، وأن يلهم أسر الضحايا الصبر والسلوان".

خالص التعازي والمواساة لأشقائنا في لبنان حكومة وشعبا، جراء حادث الانفجار الأليم الذي وقع اليوم بالعاصمة اللبنانية #بيروت، داعيا المولى عز وجل بالشفاء العاجل للجرحى وأن يلهم أسر الضحايا الصبر والسلوان. — Abdelfattah Elsisi (@AlsisiOfficial) August 4, 2020

ودعا شيخ الأزهر أحمد الطيب، في تغريدة، بأن يرزق الله ولاة أمر لبنان "البصيرة ويوفقهم للخروج من أزماته والعبور به إلى بر الأمان، مضيفا: "قلوبنا مع لبنان، هذا البلد العزيز على كل عربي".

قلوبنا مع لبنان، هذا البلد العزيز على كل عربي، خالص التعازي وصادق المواساة لإخواننا في لبنان الشقيق، وندعو الله أن يشفي المصابين، كما ندعوه أن يرزق أهله وولاة أمره البصيرة ويوفقهم للخروج من أزماته والعبور به إلى بر الأمان. — أحمد الطيب (@alimamaltayeb) August 4, 2020

ومن العراق، قال رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، عبر حسابه على تويتر: "نتابع بقلق بالغ تداعيات الانفجارات التي هزت العاصمة اللبنانية بيروت، وإذ نتقدم بأحر التعازي والمواساة، فإننا نطالب المجتمع الدولي بالوقوف إلى جانب لبنان ومساندته في محنته".

نتابع بقلق بالغ تداعيات الانفجارات التي هزت العاصمة اللبنانية بيروت، واذ نتقدم للحكومة اللبنانية وشعبها الشقيق سيما ذوي الضحايا بأحر التعازي والمواساة ، فإننا نطالب المجتمع الدولي بالوقوف الى جانب لبنان ومساندته في محنته.#بردا_وسلاما_بيروت — Ammar Al-Hakim | عمار الحكيم (@Ammar_Alhakeem) August 4, 2020

وقال وزير الصحة اللبناني حمد حسن إن أكثر من 40 شخصا قتلوا وأصيب أكثر من 2500 في الانفجار.

وقال الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني إن عدد المصابين أكثر من 2200، وذلك وفق ما ذكرته محطات تلفزيونية محلية في وقت سابق.

ويأتي الانفجار في وقت تترقب فيه الأوساط العربية والدولية صدور حكم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان 7 أغسطس/ آب الجاري، في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، في تفجير ضخم بسيارة مفخخة هز بيروت في 14 شباط/ فبراير 2005.