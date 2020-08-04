"السيسي خربها".. إخفاقات الرئيس المصري تجتاح منصات التواصل

ودشن ناشطون وسم (#السيسي_خربها_مستني_إيه) الذي تصدر قائمة التفاعل على موقع توتير في مصر، وعدد الكتاب من خلاله إخفاقات السيسي تجاه العديد من الملفات والقضايا، وإخفاقه في إدارة الأزمات.

واعترض مصريون كثر عبر الوسم على بدء المفاوضات من جديد بينما تحتفل إثيوبيا بانتهاء المرحلة الأولية من ملء السد.

واعتبروا أن المفاوضات لا جدوى منها خاصة بعدما كشف رئيس الوزراء الإثيوبي السابق هايلي ماريام ديسالين أن اتفاقية إعلان المبادئ الخاصة بسد النهضة التي وقعها السيسي عام 2015، نصت على أن الملء الأول للسد سيكون بالتوازي مع التشييد، وأن مصر أبرمت الاتفاقية وهي تعلم ذلك وموافقة عليه.

#السيسي خربها لما باع جزيرتي #تيران_وصنافير للسعودية، ولما باع الغاز اللي في البحر المتوسط للاحتلال الصهيوني، ولما باع مياه النيل لما وقع على اتفاقية المبادئ ل #سد_النهضة وهيخربها أكتر لما المياه تتقطع والزرع والبشر يعطشوا #السيسي_خربها_مستني_ايه — حسام الشوربجي (@HOSSAMSHORBAGY) August 3, 2020

وعبر ناشطون عن غضبهم من نهج الرئيس المصري في التعامل مع سد النهضة في ظل رفضه التام للخيار العسكري وإصراره على المضي قدما في المفاوضات، بل إن الحكومة المصرية تتجه إلى البحث عن مصادر أخرى للمياه وتعتزم تشديد العقوبة على المسرفين فيها.

واستغل كتاب الوسم أيضا للتعبير عن غضبهم من سياسة الرئيس المصري تجاه العديد من الملفات الأخرى وليس سد النهضة فقط مثل التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، والتفريط في حقوق مصر في غاز شرق البحر المتوسط.

https://twitter.com/Monmedalisecret/status/1290240535249051649?ref_src=twsrc%5Etfw

كما ذكروا أيضا هدم الكثير من منازل المصريين في الآونة الأخيرة بدعوى مخالفتها لقوانين البناء، وتدني مستويي التعليم والصحة، وغلاء المعيشة، والزيادات المستمرة في أسعار الكهرباء.

ولفت كثير منهم إلى أن الاعتراض على أي من هذه الملفات الشائكة في مصر ليس له رد سوى الزج بالمعارضين في السجون.

بلد يعني شعب مش يعني كباري قيم السيسي في ٧ سنين وإنت تعرف مصر فين والحياه عامله إزاي والضرائب والمدارس و المستشفيات والقاونين ومجلس الشعب ومية النيل وغالبية الملفات وبلاش تشوف صوره لكبري ومدينه جديده فتقعد تطبل إفتكر إنها من فلوسك وتتصرف على حد غيرك#السيسي_خربها_مستني_ايه — محمد (@l2atat) August 3, 2020

واعتبر كتاب أن أوضاع حقوق الإنسان في مصر وصلت إلى أدنى المستويات منذ الانقلاب العسكري عام 2013 وتولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم في 2014.

وطالب كثير من الكتاب برحيل الرئيس المصري نظرا لإخفاقه في هذه الملفات، لاسيما ملف سد النهضة الذي يهدد الحياة في مصر، وقالوا إن مضي إثيوبيا قدما في سياستها دون تصدٍ حقيقي لها يعني خراب مصر وجفافها.

باع النيل لإثيوبيا وباع جزيرتي تيران وصنافير للسعودية وباع الأثار للإمارات وأغرق مصر بالديون الداخلية والخارجية ، قتل الشباب والبنات وقتل الأباء والأمهات ويتأمر علي ليبيا وتونس وقطر واليمن ، تسبب في دمار الجيش وقتل المجندين ، حسبنا الله ونعم الوكيل #السيسي_خربها_مستني_ايه — Omar El shazly🇪🇬🇹🇷عمر الشاذلي (@OmarElshazly92) August 3, 2020

وتبدأ اليوم جولة جديدة من جولات مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا تستمر نحو أسبوعين وتهدف للتوصل إلى اتفاق ملزم حول قواعد تعبئة سد النهضة وتشغيله.

وفي غضون ذلك احتفل الإثيوبيون بمناسبة انتهاء المرحلة الأولية من ملء سد النهضة، ونزلت أعداد كبيرة منهم إلى شوارع أديس أبابا لتحتفل بالرقص والغناء رافعين العلم الإثيوبي.