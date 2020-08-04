الحوادث تتوالى.. مصريان يغرقان في الإسكندرية رغم إغلاق الشاطئ

وتمكن رجال الإنقاذ من انتشال جثتي الشابين سليمان أحمد سليمان، 26 عامًا، مقيم بالتجمع الخامس، بمحافظة القاهرة، وأحمد شهاب محمد، 18 عامًا، من مدينة أبوحمص، بمحافظة البحيرة.

وقالت وسائل إعلام مصرية إن مجموعة من الشباب تسللوا إلى الشاطئ ونزلوا إلى البحر فجرًا، وتمكن الأهالي من إنقاذ 4 منهم، بينما جرفت مياه البحر شخصين، ولقيا حتفهما غرقًا.

وشهدت مصر في الآونة الأخيرة عددا كبيرا من حوادث الغرق المؤسفة راح ضحيتَها شبابٌ وأطفالٌ مصريون.

ففي منتصف الشهر الماضي لقي طفل و11 شخصا حاولوا إنقاذه من الغرق مصرعهم جميعا، في شاطئ النخيل بمدينة الإسكندرية الذي أطلق عليه "شاطئ الموت"، لكثرة حوادث الغرق التي تحدث هناك كل صيف تقريبا.

وفي نفس الفترة تقريبا غرق الشاب نور كلش في شاطئ مدينة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ شمالي مصر، ولم يعثر على جثته إلى بعد 11 يوما من وفاته، حيث جرفتها المياه بين صخور الشاطئ.

هذا وتواصل إدارة السياحة والمصايف بالإسكندرية، مناشدة أهالي المحافظات المجاورة وضيوف المدينة عدم نزول الشواطئ المغلقة ليلا وتعريض حياتهم للخطر خاصة مع زيادة حالات الغرق لعدم وجود خدمة الإنقاذ على الشواطئ.

وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قد أصدر قرارا الأسبوع الماضي بغلق الشواطئ والحدائق العامة خلال أيام عيد الأضحى المبارك وذلك لمنع زيادة الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

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