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سياسة

الجيش الإسرائيلي يقصف مواقع عسكرية للنظام السوري ودمشق تعلن التصدي

صورة من القنيطرة -16 يوليو
صورة من القنيطرة -16 يوليو
4/8/2020

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له، إنه استهدف، في ساعة متأخرة من مساء الإثنين، مواقع استطلاع ومدافع مضادة للطائرات ونقاط مراقبة وآليات جمع معلومات استخباراتية ومراكز قيادة تابعة للجيش السوري في ريف القنيطرة جنوب غربي سوريا.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن فجر الإثنين إحباط محاولة ٤ مسلحين زرع عبوات ناسفة قرب موقع عسكري بمحاذاة السياج بمرتفعات الجولان السوري المحتل، ومقتل أفراد المجموعة المسلحة.

ولم يحدد الجيش الإسرائيلي هوية المسلحين، لكنه يرى أن النظام السوري مسؤول عن أي عمل ينطلق من أراضيه ضد إسرائيل، مؤكدًا أن قواته مستعدة وستظل على أهبة الاستعداد.

من ناحية أ خرى، قالت وكالة الأنباء السورية إن الدفاعات الجوية السورية تصدت لأهداف معادية في سماء ريف دمشق الجنوبي الغربي، بينما أفاد ناشطون بأن القصف الإسرائيلي الجديد استهدف منطقة التل الأحمر في ريف القنيطرة الجنوبي.

وذكر مصدر عسكري سوري أن مروحيات إسرائيلية قصفت بعض المواقع العسكرية التابعة للجيش السوري في القنيطرة، مشيرا إلى أن الأضرار كانت مادية فقط.

ويأتي ذلك، في ظل استنفار عسكري إسرائيلي متواصل منذ أكثر من 10 أيام على الحدود مع لبنان وسوريا، تحسبًا لرد محتمل من حزب الله اللبناني على مقتل أحد أفراده في الآونة الأخيرة، في غارة إسرائيلية قرب مطار دمشق الدولي.

كما يأتي بعد أقل من أسبوع من إعلان الجيش الإسرائيلي إحباط تسلل من حزب الله في مزارع شبعا، الأمر الذي نفاه حزب الله.

وكانت إسرائيل استهدفت مرارا مواقع عسكرية سورية بذريعة الرد على إطلاق قذائف باتجاه الجولان المحتل، ولكنها ركزت خلال السنوات القليلة الماضية على استهداف الوجود العسكري الإيراني في سوريا، ولاسيما قرب الجولان.

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المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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