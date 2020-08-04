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سياسة

إعلان أوائل الثانوية العامة في مصر.. ورابط لمعرفة نتائج الطلاب

طارق شوقي وزير التعليم المصري
طارق شوقي وزير التعليم المصري
4/8/2020

وأعلن شوقي أسماء أوائل الثانوية العامة في مؤتمر صحفي، وقال إنه سيتم إعلان النتيجة ونشرها على بوابة وزارة التربية والتعليم بعد قليل.

للاطلاع على النتيجة: انقر الرابط.

يأتي ذلك بينما تصدر وسم (#الثانوية_العامة) مواقع التواصل تزامنًا مع اعتماد النتيجة.

وتعد نتائج الثانوية العامة في مصر مرحلة مصيرية للطلاب والأهالي إذ يتحدد على أساسها المستقبل العملي للأبناء وتطلعات الأهالي لغد أفضل وسط الواقع الصادم لغالبيتهم.

وأظهرت النتائج حصول معظم الطلاب الأوائل على الدرجة النهائية 410 درجة، وجاء عدد كبير منهم من محافظة أسيوط بصعيد مصر.

كما أظهرت قائمة الأوائل تفوق البنين على البنات في جميع الشعب.

وقال الوزير خلال المؤتمر الصحفي، أن العدد الكلى للأوائل هو 39 طالبا وطالبة، منهم 30 طالبا من المدارس الحكومية، لافتا إلى أن نسبة النجاح في الثانوية العامة بلغت 81.5 بالمئة.    

وأوضح الوزير أن عدد أوائل شعبة الرياضيات 13 طالبا وطالبة، وشعبة العلوم 12 طالبا وطالبة والشعبة الأدبية 14 طالبا وطالبة.

وأضاف أن الوزارة ستتبع سياسة جديدة في المناهج، موضحا أن العام القادم لن تقوم الوزارة بطبع كتب دراسية وأنها ستعتمد على "محتوى إلكتروني.".

وتابع الوزير قائلا إنه تم إحالة 85 طالباً للنيابة العامة وحرمان 214 طالبا من الامتحانات لمدة عام بسبب الغش.

وكانت قد عقدت امتحانات الثانوية هذا العام في ظروف استثنائية وسط مخاوف  من انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث أصر الوزير المصري على عقدها في موعدها رغم دعوات الكثيرين لتأجيلها بسبب الجائحة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام مصرية
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