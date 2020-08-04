أول تعليق إسرائيلي عن صلة تل أبيب بانفجار بيروت

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي (غالي تسهال)، عن مسؤول سياسي لم تسمه قوله: "ليس لإسرائيل علاقة بانفجار بيروت".

فيما نقلت الإذاعة عن الرئيس السابق لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي يعقوب عميدرور، قوله: "يجب معرفة الجهة غير المسؤولة التي وضعت تلك الأشياء (المتسببة بالانفجار) في ميناء مدني".

وأضاف": إن كان حزب الله هو المسؤول، فهذا ليس أسوأ شيء تسبب به للبنان".

ونقلت هيئة البث الرسمية هي الأخرى تصريحات بهذا المعنى عن مسؤولين إسرائيليين نفوا ضلوع تل أبيب في الانفجار.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جابي أشكينازي لقناة إن12 التلفزيونية الإسرائيلية إن الانفجار كان على الأرجح ناتجا عن حريق.

وفي وقت سابق الثلاثاء، وقع انفجار ضخم في مرفأ بيروت، أسفر عن سقوط عدد كبير من القتلى الجرحى، فيما لم يعرف سببه على الفور.

وقال الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني جورج كتانة إنه تم نقل مئات الأشخاص الذين أصيبوا في الانفجار إلى المستشفيات للعلاج لكن كثيرين ما زالوا محاصرين في المنازل التي تضررت بالانفجار.

ونقلت محطة (إل.بي.سي.آي) اللبنانية عن مستشفى أوتيل ديو القول إن طاقمها الطبي يتولى علاج أكثر من 500 مصاب ولا يمكنه استقبال المزيد. وقال المستشفى إن عشرات المصابين في حاجة لعمليات جراحية وناشد المواطنين التبرع بالدم.