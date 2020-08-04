البث الحي
سياسة|الولايات المتحدة

أمريكا تختبر بنجاح صاروخا عابرا للقارات

4/8/2020

وأوضح بيان لسلاح الجو الأمريكي أن الصاروخ أطلق في الساعة 00:21(07:21 بتوقيت غرينتش) من قاعدة فاندنبيرغ الجوية بكاليفورنيا واجتاز نحو 6760 كلم فوق المحيط الهادئ قبل أن يسقط في البحر بالقرب من جزيرة كواجالين في جزر مارشال.

وكان خبراء القوات الجوية الأمريكية على متن طائرة بوينغ إي-6، وهي طائرة بوينغ 707 معدلة قادرة على التواصل مع مجمل القيادة العسكرية "لإظهار كفاءة وموثوقية هذه القيادة المحمولة جواً".

وقال سلاح الجو الأمريكي إن الصاروخ غير المسلح، زُود بثلاث من "مركبات إعادة الدخول"، وهي ثلاث رؤوس حربية صغيرة يحتوي كل منها على رأس نووي في الصاروخ البالستي العابر للقارات، وهي معدة للدخول مجدداً في الغلاف الجوي.

وأشار الكولونيل عمر كولبرت رئيس التجارب وفق ما نُقل عنه في البيان إلى أن صاروخ "مينوتمان عمره خمسون سنة ويعد الاختبار المستمر ضروريًا لضمان موثوقيته حتى ثلاثينات القرن الحادي والعشرين، عند نشر برنامج الردع الاستراتيجي الأرضي الذي سيخلف مينوتمان".

وصاروخ مينوتمان الثالث هو الصاروخ أرض-جو الوحيد في الترسانة النووية الأمريكية منذ عام 2005. وهو موجود في صوامع إطلاق في ثلاث قواعد عسكرية أمريكية في وايومنغ وداكوتا الشمالية ومونتانا.

وتُنشر صواريخ ترايدنت التي تطلق من البحر على متن غواصات فيما تحمل القنابل النووية قاذفات استراتيجية.

وقالت القوات الجوية إن الاختبار كان مخططًا له منذ شهور ولا يمثل "استجابة أو رد فعل على الأحداث في العالم أو التوترات في المنطقة".

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
المزيد من سياسة

بسبب نفيه حدوث تزوير.. ترمب يقيل ترمب يقيل أكبر مسؤول عن الأمن الإلكتروني

دونالد ترمب يصافح كريس كريبس مدير وكالة الأمن السيبراني (رويترز)

الشرطة البريطانية تحقق مع أطفال لصلتهم بـ"التطرف"

(غيتي)

ما هي الدول المعنية بتداعيات الحرب في إثيوبيا؟

إثيوبيون فروا من القتال الدائر في منطقة تيغراي يستعدون لعبور نهر سيتيت على الحدود السودانية الإثيوبية (رويترز)

السلطة الفلسطينية تستأنف التنسيق الأمني مع إسرائيل

الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن (رويترز)
الأكثر قراءة

نتنياهو ينعى والد "مدون" سعودي طرده فلسطينيون من الأقصى‎ (فيديو)

رئيس الوزراء الإسرائيلي تقدم بالعزاء إلى المدون السعودي محمد سعود في وفاة والده (تويتر)

دراسة استخباراتية إسرائيلية تحذر من قوة تركيا.. ماذا قالت؟

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (وكالة الأناضول)

على "جناح صهيون": نتنياهو يسافر إلى الإمارات.. إليك التفاصيل

ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (يمين) ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (يسار) (مواقع التواصل)

"فايزر" تبدأ توزيع لقاح كورونا في 4 ولايات أمريكية

أعلنت شركتا "فايزر" الأمريكية، و"بيونتيك" الألمانية، توصلهما إلى لقاح مضاد لفيروس كورونا (غيتي)