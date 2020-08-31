وسيم يوسف يعبّر عن "حبه لليهود" ونشطاء يعلقون

وقال يوسف عبر حسابه في تويتر "أنا مسلم، ومهما كان مذهبك سُنياً أو شيعياً، ومهما كان دينك مسيحياً أو يهودياً، فأنا أحبك، وأنت أخي وأبونا آدم وأمنا حواء".

https://twitter.com/waseem_yousef/status/1300266413744181260?ref_src=twsrc%5Etfw

وأضاف "اختلافنا لا يعني خلافنا في احترام معتقداتنا، يبقى الدين لله والأخلاق تبقى عملة متبادلة بيننا".

وعلق مغردون على تغريدته قائلين "المسلم أخو المسلم لكن المسلم ليس أخاً لليهودي أو المسيحي"، وتساءلوا "والقطري والتركي تحبهم أيضاً يا شيخ"؟

و القطري و التركي تحبهم أيضا يا شيخ؟ https://t.co/MNGK7WZq2g — الدبور صحيفة لاسعة (@Al_dabboor) August 31, 2020

وأضاف آخرون "إخوتنا الفلسطينيين صار لهم دهر بيتعذبوا وبيستشهدوا عشان واحد زيك يطلع يتفلسف بمنطق التسامح الهش، تفصّلون الدين على مقاسكم وبتلبسوه".

وأوضح مغردون "صعب الحرام أوله، ثم يَسْهُل، ثم يُسْتساغ، ثم يُؤلف، ثم يحلُو، ثم يُطبّع على القلب، ثم يبحث القلبُ عن حرامٍ آخر هكذا تتدرج في التنازل".

https://twitter.com/lamabtoush/status/1300376210388725761?ref_src=twsrc%5Etfw

ومنذ حصوله على الجنسية الإماراتية سنة 2014، لم يَسْلم وسيم يوسف من الانتقادات بسبب طرحه الديني الفج في أحيان كثيرة ومواقفه المثيرة للجدل.

فقد شكك الداعية ذو الأصول الأردنية، في صحيح البخاري ومسلم، ووقف ضد ثورات الربيع العربي، وجاء موقفه "صادما" من قضية المسلمين الإيغور، إلى غير ذلك من المواقف التي اتخذها الإمام السابق لجامع الشيخ زايد الكبير وسيم يوسف والتي أثارت حفيظة المجتمع الإماراتي والعربي.

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المرء مع من أحب https://t.co/Yh0sJIsKvI — Omar Muhaimen (@Omar_Muhaimen) August 31, 2020

المسلم أخو المسلم لكن المسلم ليس أخاً لليهودي أو المسيحي — حسن السلمي (@i5_vp1) August 31, 2020

أصعب الحرام أوله، ثم يَسْهُل، ثم يُسْتساغ، ثم يُؤلف، ثم يحلُو، ثم يُطبّع على القلب، ثم يبحث القلبُ عن حرامٍ آخر

هكذا تتدرج في التنازل — أبو سعيد (@bayzyd754) August 31, 2020