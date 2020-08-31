البث الحي
سياسة|الإمارات

مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين جراء انفجارين داخل مطعمين في الإمارات (فيديو)

31/8/2020

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن اسطوانة غاز انفجرت في مطعم بدبي في وقت مبكر من صباح اليوم الإثنين مما أدى إلى مقتل شخص واحد.

وأضافت صحيفة ذا ناشيونال المملوكة لأبو ظبي، نقلا عن المتحدث باسم الدفاع المدني بدبي، أن الانفجار أدى لنشوب حريق ألحق أضرارا بالطابق الأرضي من المبنى.

وذكرت أنه جرت السيطرة على الحريق في غضون 33 دقيقة.

وفي العاصمة أبو ظبي، قالت الشرطة في بيان إن عدة أشخاص أصيبوا اليوم الاثنين في انفجار ناجم على الأرجح عن "تمديدات غاز" بأحد المطاعم.

وذكرت صحيفة ذا ناشيونال أن الانفجار أصاب مطعمي كنتاكي وهارديز بشارع راشد بن سعيد، وأضافت أن أضرارا لحقت بمنافذ بيع أخرى بالتجزئة.

وقالت شرطة أبو ظبي إن الانفجار أسفر عن عدة إصابات تتراوح بين بسيطة ومتوسطة وتم إجلاء سكان المبنى والمناطق المحيطة.

وقال المكتب الإعلامي لإمارة أبو ظبي في وقت لاحق إن الانفجار "نتج عن الحادث وفاة شخصين، أحدهما كان في الموقع وتأثر بشكل مباشر، والآخر في الجهة المقابلة توفي جراء سقوط قطعة اسمنتية عليه أثناء مروره في المنطقة".

وأظهرت التحقيقات الميدانية أن الحادث نتج من "خطأ في تأمين تمديدات الغاز"، وفقا للمكتب الإعلامي الذي دعا إلى "تجنب نشر الشائعات" بعد انتشار صور على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر دمارا كبيرا في المبنى الذي يقع فيه المطعم.

وأظهرت صور نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وبثتها وسائل الإعلام المحلية أضرارا جسيمة لحقت بالمطعمين وانبعاث سحابة بيضاء من الدخان من الطابق الأرضي بالمبنى.

ويُعرف شارع راشد بن سعيد أيضا بطريق المطار، حيث يُتوقع أن يصل مساعدون كبار للرئيس الأمريكي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت لاحق اليوم الإثنين في رحلة تاريخية بين إسرائيل والإمارات.

https://twitter.com/q8rayr/status/1300362673796911104?ref_src=twsrc%5Etfw

 

https://twitter.com/q8rayr/status/1300362259823239168?ref_src=twsrc%5Etfw

 

وكان حريق هائل قد اندلع أوائل الشهر الجاري في سوق شعبية بالمنطقة الصناعية الجديدة، بإمارة عجمان.

وفي مايو/ أيار الماضي، شب حريق هائل في إحدى البنايات المرتفعة في إمارة الشارقة.

واندلع الحريق في بناية يبلغ ارتفاعها 50 طابقا في منطقة النهدة بالإمارة.

المصدر : وكالات
المزيد من سياسة

ما هي الدول المعنية بتداعيات الحرب في إثيوبيا؟

إثيوبيون فروا من القتال الدائر في منطقة تيغراي يستعدون لعبور نهر سيتيت على الحدود السودانية الإثيوبية (رويترز)

السلطة الفلسطينية تستأنف التنسيق الأمني مع إسرائيل

الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن (رويترز)

"فايزر" تبدأ توزيع لقاح كورونا في 4 ولايات أمريكية

أعلنت شركتا "فايزر" الأمريكية، و"بيونتيك" الألمانية، توصلهما إلى لقاح مضاد لفيروس كورونا (غيتي)

على "جناح صهيون": نتنياهو يسافر إلى الإمارات.. إليك التفاصيل

ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (يمين) ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (يسار) (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

بعد فضيحة التجسس لصالح السعودية.. تويتر يعين "هاكر" مديرا لأمن الشركة

تويتر (رويترز)

القره داغي يرد على ترحيب إسرائيل ببيان هيئة كبار العلماء السعودية

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي محيي الدين القره داغي

مكتشف لقاح كورونا يتحدث عن وقت العودة إلى الحياة الطبيعية

مدير عام شركة بيونتيك الألمانية أوغور شاهين

دراسة استخباراتية إسرائيلية تحذر من قوة تركيا.. ماذا قالت؟

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (وكالة الأناضول)