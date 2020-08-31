مصر: الجمارك ترد على الجدل بشأن سيارة ياسمين صبري

وأوضح المستند أن السيارة تبلغ قيمتها ستة ملايين و113 ألفا و545 جنيها مصريا، وتم تحصيل رسوم كتراخيص لدخول السيارة من الجمرك تُقدر بثلاثة ملايين و700 ألف جنيه مصري، فيما كانت السيارة نفسها معفاة من الضرائب.

وكان رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة المقرب من النظام الحالي، أهدى زوجته الممثلة بالدراما المصرية ياسمين صبري، هذه السيارة الفارهة، موديل 2020.

لكن السيارة التي تبلغ قيمتها داخل مصر 10 ملايين جنيه مصري تقريبا، لم يتم تحصيل ضرائب الشراء عليها، بحسب المستند الذي تم تسريبه، الأمر الذي اعتبره البعض محاباة ووساطة لأبو هشيمة.

واضطرت الجمارك المصرية إلى إصدار توضيح يفيد بأن هذه الفئة من السيارات معفاة من الضريبة الجمركية طبقا لاتفاقية الشراكة المصرية الأوربية، على أن يتم دفع 8.5 بالمئة رسم تنمية و30 بالمئة ضريبة جدول و14 بالمئة ضريبة قيمة مضافة فقط.

ونشرت صفحة "فرسان الجمارك المصرية" (مصدر نشر المستند) توضيحا بشأن هذا الأمر، ذكرت فيه تفاصيل إعفاء هذا الطراز من السيارات من الضرائب.

لما تنتشر صورة تخليص جمركي ل احمد ابو هشيمه و هو مشتري سيارة رولز رايس ل #ياسمين_صبري ب ١٠ مليون جنيه تعرف كويس ان النظام بياكل في بعضه من المخابرات الحربية و المخابرات العامه و امن الدولة و كمان تعرف ازاي #السيسي بيسرق مصر وبيخفض للص بالملايين بينما الغلبان بيتخفض له وزن الرغيف pic.twitter.com/0zwhQXjtUL — AMR ABD ELHADY عمرو عبد الهادي (@amrelhady4000) August 30, 2020

وناس مش قادرة تعمل تصالح لبيوتهم اللي قاعدين فيها هي دي مصر😒 #ياسمين_صبري pic.twitter.com/zMVB32HABp — Erban Hussieny | عربان حسيني (@ErbanHussieny3) August 30, 2020

يعني واحد من حرامية البلد زي #ابوهشيمة

طبيعي يشتري سيارة ب 10 مليون

للست #ياسمين_صبري

يعني هو دافع حاجة من جيبه

كله من فلوس الشعب و الشعب مش لاقي ياكل pic.twitter.com/2eRdjMuIFX — بنت مصر الحرة (@Pent4Egy25) August 30, 2020