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سياسة|مصر

مصر: الجمارك ترد على الجدل بشأن سيارة ياسمين صبري

ياسمين صبري تثير الجدل مجددا بعد تسريب مستند يفيد إعفاء سيارتها الجديدة من الضرائب
ياسمين صبري تثير الجدل مجددا بعد تسريب مستند يفيد إعفاء سيارتها الجديدة من الضرائب
31/8/2020

وأوضح المستند أن السيارة تبلغ قيمتها ستة ملايين و113 ألفا و545 جنيها مصريا، وتم تحصيل رسوم كتراخيص لدخول السيارة من الجمرك تُقدر بثلاثة ملايين و700 ألف جنيه مصري، فيما كانت السيارة نفسها معفاة من الضرائب.

وكان رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة المقرب من النظام الحالي، أهدى زوجته الممثلة بالدراما المصرية ياسمين صبري، هذه السيارة الفارهة، موديل 2020.

لكن السيارة التي تبلغ قيمتها داخل مصر 10 ملايين جنيه مصري تقريبا، لم يتم تحصيل ضرائب الشراء عليها، بحسب المستند الذي تم تسريبه، الأمر الذي اعتبره البعض محاباة ووساطة لأبو هشيمة.

واضطرت الجمارك المصرية إلى إصدار توضيح يفيد بأن هذه الفئة من السيارات معفاة من الضريبة الجمركية طبقا لاتفاقية الشراكة المصرية الأوربية، على أن يتم دفع 8.5 بالمئة رسم تنمية و30 بالمئة ضريبة جدول و14 بالمئة ضريبة قيمة مضافة فقط.

ونشرت صفحة "فرسان الجمارك المصرية" (مصدر نشر المستند) توضيحا بشأن هذا الأمر، ذكرت فيه تفاصيل إعفاء هذا الطراز من السيارات من الضرائب.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند
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