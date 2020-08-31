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مسؤول أممي: الإساءة للقرآن حدث "حقير لا يمكن تبريره" (فيديو)

إحراق نسخة من القرآن في مدينة "مالمو" السويدية في وقت سابق
إحراق نسخة من القرآن في مدينة "مالمو" السويدية في وقت سابق
31/8/2020

ووصف موراتينوس، في بيان، هذا الحدث بأنه "حقير وغير مقبول على الإطلاق ولا يمكن تبريره".

وأضاف: "مثل هذه الأعمال المؤسفة التي يرتكبها دعاة الكراهية، بما في ذلك المتطرفون اليمينيون والجماعات المتطرفة الأخرى، تحرض على العنف وتمزق نسيج مجتمعاتنا".

ودعا موراتينوس، القادة الدينيين إلى التعبير عن استنكارهم لجميع أشكال العنف على أساس الدين أو المعتقد.

وأقدمت نرويجية، أمس الأحد، على تمزيق صفحات من القرآن الكريم، خلال مظاهرة مناهضة للإسلام في العاصمة أوسلو.

وتأتي الحادثة بعد يوم واحد من مواجهات عنيفة بين الشرطة السويدية ومتظاهرين إثر قيام حركة يمينية بحرق نسخة من القرآن في مدينة مالمو.

إحراق نسخة من القرآن في مدينة &quot;مالمو&quot; السويدية

بدوره اعتبر الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي إساءة متطرفة نرويجية لـ"القرآن الكريم"، "تحريضا على الإرهاب واستهانة بالمقدسات".

وقال القره داغي عبر صفحته على "فيسبوك"، إن "تمزيق القرآن وإهانته من قبل متطرفة نرويجية يثبت أن هذا الكتاب ليس صناعة بشرية فلو كان كتاباً يستقي قوته من البشر لزال واندثر لكنه من عند الله رب البشر".

وأضاف: "هذه المعادية للإنسان، المعتدية على ورق القرآن يبدو أن الشهوة العدوانية الحيوانية سيطرت عليها فأفقدتها رشدها".

وتابع: "لم تفهم هذه المعتدية أن الكتاب المقدس القرآن العظيم يورق ويثمر ولا يموت ولا يضمر".

وشدد أمين عام الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، على أن "رعونة" المتطرفة النرويجية "تسييء لها وليس لكتابنا".

واعتبر أن هذه المرأة "نموذج حي على أن الفكر المتخلف لا يقتصر على دواعش منطقتنا (عناصر تنظيم داعش الإرهابي) بل هناك دواعش بالعالم الآخر".

وقال، إن "أول رد على هذه المرأة يكون بتوافق جماعي إسلامي على تطبيق القرآن الكريم".

كما طالب السلطات النرويجية بمحاسبة المعتدية "تحت بند التحريض على الإرهاب والاستهانة بالمقدسات".

ودعا المسلمين إلى نصرة دينهم بمزيد من الالتزام بتعاليمه، محذرا من مقابلة "التطرف بتطرف".

وقال القره داغي: "نحن من أهل السلام والإسلام لا من دعاة امتهان مقدسات الإنسان".

كما استنكرت "رابطة علماء فلسطين" في قطاع غزة، الإساءة للقرآن الكريم في كل من النرويج والسويد.

وقالت الرابطة، في بيان، "إننا نستنكر وبشدة جريمة الإساءة للقرآن الكريم في النرويج والسويد".

وأضافت: "هذه جريمة بكل معنى الكلمة، وننتظر أن يعاقب فاعلها، وأن تجد مداها الحقيقي الذي تستحقه من المسؤولين وأصحاب القرار".

ودعت الرابطة، الأمة العربية الإسلامية إلى "القيام بواجبها في الحفاظ على القرآن الكريم".

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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