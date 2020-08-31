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سياسة

متطرفة تمزق مصحفا في النرويج.. وتركيا تدين (فيديو)

تأتي الحادثة بعد يوم واحد من حرق نسخة من القرآن في مدينة مالمو السويدية
تأتي الحادثة بعد يوم واحد من حرق نسخة من القرآن في مدينة مالمو السويدية
31/8/2020

وتأتي الحادثة بعد يوم واحد من مواجهات عنيفة بين الشرطة السويدية ومتظاهرين إثر قيام حركة يمينية بحرق نسخة من القرآن في مدينة مالمو.

وكان ثلاثة ناشطين في حزب "الخط المتشدد" الدنماركي، قد أقدموا، الجمعة، على إحراق نسخة من القرآن في مدينة "مالمو" السويدية.

فيما حظرت السلطات السويدية دخول زعيم الحزب السياسي المتطرف راسموس بالودان، إلى أراضيها لمدة عامين.

من جانبها، دانت الخارجية التركية حادثة تمزيق المصحف الشريف على يد مجموعة عنصرية معادية للإسلام بالنرويج.

وقالت الوزارة في بيان الأحد، إن "مثل هذا النوع من الأعمال الاستفزازية تستهدف سيادة القانون والأنظمة الديمقراطية وليس المسلمين فحسب".

وأضافت أن "هذه البقايا النازية تطوق المجتمع وتضر به مثل الفيروسات".

وأكدت أن مكافحة العقليات المريضة يمكن عبر إبعاد السياسيين الشعبويين الذين يتبنون تلك الأفكار (النازية).

واستطردت "من الخطأ للغاية النظر إلى العنصرية ومعاداة الإسلام ضمن إطار حرية التعبير".

ولفتت إلى أن فشل الأحزاب السياسية الرئيسية في منع الخطاب العنصري أو تبنيها جزئيا لتحقيق مكاسب انتخابية، يشكل تهديداً خطيرا.

وشددت على أن تركيا ستواصل دائما مكافحتها للتيارات العنصرية الفاشية.

وأضافت "في هذا الإطار، ندعو السياسيين والمؤسسات الأوربية لأخذ هذا الخطر على محمل الجد ومكافحتها".

وأردفت "للأسف الدول الإسكندنافية التي تزعم أنها تتصدر العالم في الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون تشهدا ارتفاعا خلال السنوات الأخيرة في مثل هذا النوع من الأعمال التي تستهدف كتابنا المقدس".

وختمت "نتطلع من السلطات النرويجية اتخاذ التدابير الضرورية للحيلولة دون وقوع أعمال شبيهة بتلك التي شهدتها النرويج في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي".

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المصدر : وكالات
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