"لم يقصد قتلها".. إخلاء سبيل مصري ضرب زوجته وهدد بإلقائها من الطابق الخامس (فيديو)

وكان قد انتشر على مواقع التواصل في مصر مقطعا مصورا لرجل يعتدي فيه على سيدة بالضرب المبرح في شرفة أحد المنازل ويهددها بإلقائها من الطابق الخامس.

ونشر حساب النيابة العامة على موقع فيسبوك بيانا أمس الإثنين جاء فيه أن "وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام رصدت تداول مقطع مصوَّر بمواقع التواصل الاجتماعي لرجل يتعدى على سيدة بالضرب في شرفة أحد المساكن، قيل إنها زوجته".

وأوضح البيان أن روَّاد تلك المواقع أبدوا استياءهم من فعل هذا الرجل مطالبين بالتحقيق معه، وبعرض الأمر على المستشار النائب العام أمر بمتابعة التحقيقات في الواقعة.

وأضاف أن الشرطة تمكنت من تحديد شخص المعتدي وزوجته المجني عليها، والتي شهدت في تحقيقات "النيابة العامة" بتعدي زوجها عليها بالضرب والسب لخلافات زوجية بينهما، نافية قصده من ذلك قتلها.

وبعد استجواب المتهم الذي أقر بفعلته أمام النيابة العامة وضربه زوجته لما بينهما من خلافات، ارتأت النيابة إخلاء سبيل المتهم بعدما سدد ضمانًا ماليًّا محددًا ونفي زوجته عنه قصد القتل.

