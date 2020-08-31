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سياسة|أمريكا

ترمب : القوة هي الطريقة الوحيدة لوقف العنف في المدن الخاضعة لإدارة الديمقراطيين

اجتاحت مظاهرات عنيفة مدينة كينوشا، بولاية ويسكونسن بعد تصوير الشرطة وهي تطلق النار على رجل من أصول أفريقية
اجتاحت مظاهرات عنيفة مدينة كينوشا، بولاية ويسكونسن بعد تصوير الشرطة وهي تطلق النار على رجل من أصول أفريقية
31/8/2020

وأوضح ترمب في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "الطريقة الوحيدة لإيقاف العنف في المدن عالية الجريمة التي يديرها الديمقراطيون هي من خلال القوة!".

وكانت مسؤولة بارزة في حملة المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية، جو بايدن قالت إن بايدن، "سيخرج هذا الأسبوع ليلقي كلمة بشأن الوضع الراهن في البلاد"، وذلك في إشارة إلى المظاهرات التي تشهدها عدة مناطق في الولايات المتحدة للمطالبة بالعدالة العرقية.

وقالت كيت بيدنغفيلد، نائبة مدير حملة بايدن، في تصريحات لشبكة فوكس نيوز، أمس الأحد، إن الرئيس دونالد ترمب كان يحرض على العنف بشأن الاحتجاجات "في كل التصريحات التي أدلى بها خلال الصيف"، حسبما نقلت وكالة بلومبرغ للأنباء.

ولم تستبعد بيدنغفيلد أن يزور بايدن مدينة كينوشا، في ولاية ويسكونسن، وهي نقطة ساخنة حاليا للاحتجاجات. ومن المقرر أن يزور ترمب كينوشا يوم الثلاثاء.   

واجتاحت مظاهرات عنيفة المدينة بعد أن تم تصوير الشرطة وهي تطلق النار على جاكوب بليك، وهو رجل من أصول أفريقية، في ظهره عدة مرات من مسافة قريبة قبل نحو أسبوع.

وشهدت الولايات المتحدة مؤخرا مظاهرات عدة مماثلة على خلفية مقتل جورج فلويد، وهو من أصول أفريقية أيضا، على أيدي الشرطة أيضا.

بايدن يحث على إدانة العنف

من جهته حث المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن الرئيس الحالي دونالد ترمب على إدانة العنف من جميع الأطراف وسط تقارير عن حدوث حالة وفاة في أعقاب احتجاجات في بورتلاند بولاية أوريغون. 
      
وقال بايدن الأحد "يجب ألا نصبح دولة في حالة حرب مع بعضنا بعضا ". 
      
وأضاف بايدن "إطلاق النار في شوارع مدينة أمريكية عظيمة أمر غير مقبول.

أنا أدين هذا العنف بشكل قاطع. أدين العنف من كل نوع ومن قبل أي شخص سواء من تيار اليسار أو تيار اليمين. وأتحدى دونالد ترامب أن يفعل الأمر ذاته". 

المصدر : الألمانية + الجزيرة مباشر
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