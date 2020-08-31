تركيا.. عرض جوي بـ300 طائرة مسيّرة فوق القصر الرئاسي في عيد النصر (فيديو)

وأحيت الجوقات الموسيقية التابعة للرئاسة ووزارة الدفاع التركيتين، حفلاً موسيقياً، في حديقة المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

وتضمنت الفعاليات المذكورة، تحليق 300 طائرة مسيرة فوق المجمّع الرئاسي، لتنفيذ استعراض ضوئي.

وقامت الطائرات المسيرة خلال الاستعراض الذي استغرق 12 دقيقة، بكتابة عبارات ذات صلة بعيد النصر، وإضاءة رسم لمؤسس الجمهورية التركية، مصطفى كمال أتاتورك، وشعار الرئاسة التركية.

وتم بث فعاليات الاحتفال عبر قنوات الرئاسة التركية على منصات التواصل الاجتماعي، وبعض قنوات التلفاز في البلاد.

ويعد "عيد النصر والقوات المسلحة"، الذي يصادف 30 أغسطس/ آب من كل عام، عيدا وطنيا في تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية، حيث يتم الاحتفال بذكرى الانتصارات التي أحرزتها القوات التركية بقيادة مصطفى كمال أتاتورك (مؤسس الجمهورية)، على قوات الحلفاء والجيوش اليونانية المحتلة، بتاريخ 30 أغسطس/آب 1922.

وبهذه المناسبة، تقام أنشطة وفعاليات مختلفة في كافة الولايات والسفارات والبعثات الدبلوماسية التركية بالخارج.