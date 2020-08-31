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سياسة|السعودية

السعودية: لجين الهذلول تضرب عن الطعام في محبسها

السعودية لجين الهذلول الناشطة في مجال حقوق المرأة والمعتقلة منذ ثلاث سنوات
السعودية لجين الهذلول الناشطة في مجال حقوق المرأة والمعتقلة منذ ثلاث سنوات
31/8/2020

وعبر حسابها بتويتر، قالت لينا شقيقة لجين الهذلول، إن والديها زارا أختها في محبسها.

وكشفت أن "لجين كانت في يومها السادس من الإضراب عن الطعام احتجاجا على منعها من الاتصال الهاتفي بأسرتها".

وقالت إن صحتها "تتدهور" خلال إضرابها عن الطعام، من دون تفاصيل أكثر.

ومطلع يونيو/حزيران، طالب حساب معتقلي الرأي (تجمع حقوقي سعودي)، الرياض بالكشف الفوري عن وضع لجين الهذلول، المحتجزة منذ أكثر من عامين بسجون المملكة.

وعبر "تويتر، قال التجمع المعارض آنذاك، إنه لم يسمح لها بالاتصال بأسرتها وتم منع الزيارات عنها منذ منتصف مارس/آذار الماضي.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من جانب السلطات السعودية على تلك المعلومات، غير أن المملكة عادة ما تنفي أي تقصير في رعاية الموقوفين في سجونها.

وفي 15 مايو/أيار 2018، أوقفت السلطات السعودية عددًا من الناشطات البارزات في مجال حقوق الإنسان، أبرزهن لجين الهذلول، وسمر بدوي، ونسيمة السادة، ونوف عبد العزيز، ومياء الزهراني.

وعزت تقارير حقوقية آنذاك أسباب التوقيف إلى دفاعهن عن حقوق المرأة، في مقابل اتهامات رسمية لها بينها المساس بأمن البلاد.

وتواجه السعودية انتقادات دولية حيال أوضاع حرية التعبير، وحقوق الإنسان، غير أنها أكدت مرارا التزامها "تنفيذ القانون بشفافية".

 

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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