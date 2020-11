السعودية: لجين الهذلول تضرب عن الطعام في محبسها

وعبر حسابها بتويتر، قالت لينا شقيقة لجين الهذلول، إن والديها زارا أختها في محبسها.

وكشفت أن "لجين كانت في يومها السادس من الإضراب عن الطعام احتجاجا على منعها من الاتصال الهاتفي بأسرتها".

وقالت إن صحتها "تتدهور" خلال إضرابها عن الطعام، من دون تفاصيل أكثر.

My parents visited Loujain today. She was on a hunger strike for 6 days after acknowledging some detainees are allowed to call and not her. Her health was deteriorating extremely during her hunger strike.

