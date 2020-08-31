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سياسة

إماراتية وإسرائيلية ترأسان تجمعاً دولياً لتعزيز السلام (فيديو)

إماراتية وإسرائيلية في تجمع دولي افتراضي لتعزيز السلام
إماراتية وإسرائيلية في تجمع دولي افتراضي لتعزيز السلام
31/8/2020

وقالت الناشطة الإماراتية، مريم الأحمدي، في تغريدة عبر حسابها في تويتر "سعدت كثيراً بجلسة اليوغا (السلام يبدأ من الداخل) مع مرشدة التأمل ميخال ليختمان، حيث تميزت بالقدرة على استدعاء الروح والصعود بها إلى عالم من الصفاء الروحي".

وأضافت "شكراً لكل من ساهم في نجاح هذه الجلسة، وشكراً لمن فكر في السلام وعمل له ليصبح واقعًا نعيشه الآن".

وعلق حساب "إسرائيل في الخليج" الذي يعرف نفسه بأنه "الحساب الرسمي للسفارة الافتراضية لإسرائيل في دول الخليج" بشأن الجلسة قائلاً "مبادرة رائعة لتعزيز السلام في العالم.. ما أجمل السلام".

وأُعلن في 13 أغسطس/آب الجاري، التوصل إلى اتفاق تطبيع كامل للعلاقات بين إسرائيل والإمارات.

وأقلعت صباح اليوم الإثنين أول رحلة تجارية مباشرة من مطار بن غوريون بالقرب من تل أبيب وعلى متنها وفد إسرائيلي أمريكي يترأسه صهر الرئيس الأمريكي ومستشاره جاريد كوشنر،  في أول خطوة عملية على طريق تنفيذ اتفاق تطبيع العلاقات بين البلدين.   

وقال كوشنر قبل أن يستقل الطائرة "نأمل أن تكون هذه الرحلة التاريخية، بداية مسار تاريخي في الشرق الاوسط وما وراءه" متمنيا أن يكون مستقبل المنطقة أكثر سلاما.

وبذلك أصبحت الإمارات أول دولة خليجية وثالث دولة عربية تقوم بتطبيع علاقاتها مع إسرائيل بعد مصر (1979) والأردن (1994). 

وشهد الأسبوعان الماضيان تكثيف الاتصالات بين البلدين، وألغت الإمارات السبت قانون مقاطعة إسرائيل لسنة 1972، منهية 48 عاما من المقاطعة.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند + فرانس برس
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