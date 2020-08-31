إماراتية وإسرائيلية ترأسان تجمعاً دولياً لتعزيز السلام (فيديو)

وقالت الناشطة الإماراتية، مريم الأحمدي، في تغريدة عبر حسابها في تويتر "سعدت كثيراً بجلسة اليوغا (السلام يبدأ من الداخل) مع مرشدة التأمل ميخال ليختمان، حيث تميزت بالقدرة على استدعاء الروح والصعود بها إلى عالم من الصفاء الروحي".

سعدت كثيرًا بجلسة اليوجا "السلام يبدأ من الداخل" مع مرشدة التأمل ميخال ليختمان، حيث تميزت بالقدرة على استدعاء الروح والصعود بها إلى عالم من الصفاء الروحي.. شكرًا لكل من ساهم في نجاح هذه الجلسة، وشكرًا لمن فكر في السلام وعمل له ليصبح واقعًا نعيشة الآن🕊@thearabcouncil pic.twitter.com/AJlVmkSUCq — مريم الأحمدي (@MariamAlAhmadi) August 30, 2020

وأضافت "شكراً لكل من ساهم في نجاح هذه الجلسة، وشكراً لمن فكر في السلام وعمل له ليصبح واقعًا نعيشه الآن".

بالفعل "السلام يبدأ من الداخل"، هكذا تلقيت ردود الأفعال على جلسة التأمل واليوجا التي جرت بالأمس مع المدربة ميخال ليختمان .. شكرًا لكل من تواصل و أرسل مقاطع من اللقاء 🙏🙏@thearabcouncil pic.twitter.com/bSXSMMOCsu — مريم الأحمدي (@MariamAlAhmadi) August 31, 2020

وعلق حساب "إسرائيل في الخليج" الذي يعرف نفسه بأنه "الحساب الرسمي للسفارة الافتراضية لإسرائيل في دول الخليج" بشأن الجلسة قائلاً "مبادرة رائعة لتعزيز السلام في العالم.. ما أجمل السلام".

وأُعلن في 13 أغسطس/آب الجاري، التوصل إلى اتفاق تطبيع كامل للعلاقات بين إسرائيل والإمارات.

إمرأتان إماراتية وإسرائيلية ترأسان تجمعًا دوليًا لتعزيز السلام تحت شعار "السلام يبدأ في الداخل". مبادرة رائعة لتعزيز السلام في العالم.. ما أجمل السلام 🇮🇱🇦🇪 https://t.co/J9C1QOkNga — إسرائيل في الخليج (@IsraelintheGulf) August 31, 2020

وأقلعت صباح اليوم الإثنين أول رحلة تجارية مباشرة من مطار بن غوريون بالقرب من تل أبيب وعلى متنها وفد إسرائيلي أمريكي يترأسه صهر الرئيس الأمريكي ومستشاره جاريد كوشنر، في أول خطوة عملية على طريق تنفيذ اتفاق تطبيع العلاقات بين البلدين.

وقال كوشنر قبل أن يستقل الطائرة "نأمل أن تكون هذه الرحلة التاريخية، بداية مسار تاريخي في الشرق الاوسط وما وراءه" متمنيا أن يكون مستقبل المنطقة أكثر سلاما.

وبذلك أصبحت الإمارات أول دولة خليجية وثالث دولة عربية تقوم بتطبيع علاقاتها مع إسرائيل بعد مصر (1979) والأردن (1994).

وشهد الأسبوعان الماضيان تكثيف الاتصالات بين البلدين، وألغت الإمارات السبت قانون مقاطعة إسرائيل لسنة 1972، منهية 48 عاما من المقاطعة.