إثيوبيا تطلب توضيحا من واشنطن بعد أنباء خفض المساعدات

وكتب فيتسوم أريجا سفير إثيوبيا لدى الولايات المتحدة على -حسابه عبر موقع تويتر- قائلا إنه سمع أن قطع المساعدات مرتبط بسد النهضة، وأنه من المتوقع تقديم توضيح من الولايات المتحدة بهذا الشأن.

አሜሪካ ለኢትዮጵያ የመደበችው $130 ሚሊዮን ዶላር እንዳይሰጥ መወሰኗን ሰምተን ማብራሪያ ጠይቀናል! ማብራሪያው ለሰኞ በ2:30PMEST ተቀጥሯል! ጉዳዩ በህዝባችን ጥሪት እየተገነባ ካለው ከታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ድርድር ጋር እንደሚያያዝ ሰምተናል:: pic.twitter.com/NOYsloBhhX — Fitsum Arega (@fitsumaregaa) August 30, 2020

وقالت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، الخميس الماضي، إن الولايات المتحدة ستخفض المساعدات لإثيوبيا بمقدار 130 مليون دولار بسبب سد النهضة، ما أثار ضجة في إثيوبيا.

وأضاف المسؤول الإثيوبي: "نعيد تأكيد التزامنا بالبقاء على اتصال مع الدول الثلاث حتى تتوصل إلى اتفاق".

واختتمت الدول الثلاث: السودان ومصر وإثيوبيا، الجمعة الماضي، جولة مفاوضات جديدة بشأن "سد النهضة"، دون التوافق على مسودة اتفاق يفترض تقديمها إلى رئاسة الاتحاد الأفريقي.

وقررت الدول الثلاث وفق بيان لوزارة الري السودانية، "ترك الخيار لكل دولة بمخاطبة رئاسة الاتحاد بشكل منفرد"، دون تعقيب من الاتحاد للآن.

وتعثرت المفاوضات بين الدول الثلاث على مدار السنوات الماضية، وسط اتهامات متبادلة بين القاهرة وأديس أبابا بالتعنت والرغبة بفرض حلول غير واقعية.

وتصر أديس أبابا على ملء السد حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق مع القاهرة والخرطوم، فيما تصر الأخيرتان على ضرورة التوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي بشأن السد الواقع على النيل الأزرق، أحد روافد نهر النيل.