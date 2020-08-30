معظم الولايات الأمريكية ترفض إرشادات إدارة ترمب لاختبارات كورونا

ويعد هذا انتقادا غير عادي للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها وذلك طبقا لما قاله مسؤولون في وكالات الصحة بالولايات والتصريحات العامة.

واستمرت 33 ولاية على الأقل في التوصية بإجراء اختبارات للناس الذين خالطوا مرضى ولا تظهر عليهم أعراض المرض مما دفع المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إلى نشر الإرشادات الأسبوع الماضي والتي قالت إن هذه الاختبارات ربما تكون غير ضرورية.

ولم ترد 16 ولاية فورا على طلبات التعليق وقالت ولاية نورث داكوتا إنها لم تتخذ قرارا.

ومن بين الولايات التي اختلفت مع الحكومة الاتحادية ولايات تكساس وأوكلاهوما وأريزونا ذات التوجهات المحافظة.

وقال خبراء الصحة العامة إن ظهور شقاق بهذا الحجم مع المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها قد يكون غير مسبوق ويظهر عدم الثقة في إدارة ترمب واستجابتها للجائحة.

وكانت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها قد قالت يوم الإثنين إن من تعرضوا لكوفيد-19 ولا تظهر عليهم أعراض المرض ”لا يحتاجون بالضرورة إجراء اختبار ما لم يكونوا من المعرضين للإصابة أو ممن يقدمون الرعاية الطبية أو أوصى مسؤولو الصحة بالولايات بأن يجروا اختبارا“.

وكانت المراكز توصي في السابق بإجراء اختبارات لكل من خالطوا من قرب أشخاصا ثبتت إصابتهم بكوفيد-19. وما زالت تلك السياسة التي تتبعها 40 ولاية على الأقل. وقالت بعض الولايات التي لم تغير سياستها إنها تدرس إرشادات المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وقال أندرو كومو حاكم نيويورك وحاكما ولايتي نيوجيرزي وكونيكتيكت في بيان لرفض الإرشادات الجديدة للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها ”هذا التحول بمقدار 180 درجة في إرشادات اختبارات الكشف عن كوفيد-19 أرعن ولا يعتمد على العلم وقد يلحق ضررا بعيد المدى بسمعة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها“.

الأولى عالميا

بلغ عدد الإصابات في الولايات المتحدة نحو 6 ملايين إصابة

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، تليها البرازيل والهند وروسيا وبيرو وجنوب أفريقيا وكولومبيا والمكسيك وإسبانيا وتشيلي والأرجنتين وإيران والمملكة المتحدة والسعودية وبنغلاديش.

وبلغ عدد الإصابات في الولايات المتحدة 5 ملايين و960 ألفا و652 (182 ألفا و760 وفاة)، وفي البرازيل 3 ملايين و846 ألفا و153 شخصا (120 ألفا و262 وفاة).

ووصل إجمالي عدد الإصابات في أنحاء العالم إلى أكثر من 25 مليونا صباح اليوم الأحد.