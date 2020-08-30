مصر.. مرتضى منصور يستهزئ برئيس الوزراء ووزير الرياضة (فيديو)

ووجه منصور كلامه لرئيس الوزراء خلال كلمة له في النادي قائلا "حضرتك مين؟؟ حضرتك إيه؟؟ مش واخد بالي".

واحتد منصور في كلامه عقب افتتاح مشروعات في النادي قائلا إن رئيس الوزراء لم يستجب لأي دعوة وجهت له من نادي الزمالك للمشاركة في الافتتاح أو يقدم اعتذارا عنها، على حد قوله.

كما احتد منصور في كلامه على وزير الرياضة أشرف صبحي الذي حضر افتتاح المشروعات في النادي، إثر إبداء الوزير رفضه للتصريحات الموجهة لمدبولي.

وقال منصور لوزير الرياضة "لماذا عدت مرة أخرى أنا طلبت من حضرتك تمشي"، وأضاف "من فضل حضرتك روّح".

مرتضي منصور بيطرد وزير الرياضه 🤔

والوزير بيقوله معلش معلش 😂😂

اه والله 😂😂👇👇👇 pic.twitter.com/nqMacWsvAa — COACH SHREIF 3OUF( SHEKO)🔝 (@shreifouaf) August 29, 2020

وبعد ذلك بيوم، نفى منصور في فيديو بثه على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي أن يكون بدر منه أي لفظ يمثل إهانة لرئيس الوزراء المصري.

وقال منصور إنه كان يشعر بالغضب وعبر عن هذا الغضب دون ألفاظ مسيئة، وهو ما قوبل بردود أفعال واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

تسجيل التراجع كاملا:

مرتضى منصور نحن نشهد أنك قائ وبتقود فعلا أنت قائد مدرسة السفالة والبذائه وقلة الأدب وبتقود فعلا الأعلام الفاسد البذئ المنحط الكذاب#مرتضي_يهين_رئيس_الوزراء pic.twitter.com/hgwcpEbIKd — marwan gaafar (@marwangaafar1) August 28, 2020

https://twitter.com/hazemelkadiki10/status/1299482307284406274?ref_src=twsrc%5Etfw

مرتضى منصور يهاجم رئيس الوزراء على طريقه فيلم الجزيرة

(من النهاردة مفيش حكومه انا الحكومه )👇 pic.twitter.com/42QYyqaG15 — اهلاوى صعيدى وافتخر Eng (@Ahmed2620071) August 29, 2020