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سياسة|مصر

مصر.. مرتضى منصور يستهزئ برئيس الوزراء ووزير الرياضة (فيديو)

رئيس نادي الزمالك المصري مرتضى منصور
رئيس نادي الزمالك المصري مرتضى منصور
30/8/2020

ووجه منصور كلامه لرئيس الوزراء خلال كلمة له في النادي قائلا "حضرتك مين؟؟ حضرتك إيه؟؟ مش واخد بالي".

واحتد منصور في كلامه عقب افتتاح مشروعات في النادي قائلا إن رئيس الوزراء لم يستجب لأي دعوة وجهت له من نادي الزمالك للمشاركة في الافتتاح أو يقدم اعتذارا عنها، على حد قوله.

كما احتد منصور في كلامه على وزير الرياضة أشرف صبحي الذي حضر افتتاح المشروعات في النادي، إثر إبداء الوزير رفضه للتصريحات الموجهة لمدبولي.

وقال منصور لوزير الرياضة "لماذا عدت مرة أخرى أنا طلبت من حضرتك تمشي"، وأضاف "من فضل حضرتك روّح".

وبعد ذلك بيوم، نفى منصور في فيديو بثه على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي أن يكون بدر منه أي لفظ يمثل إهانة لرئيس الوزراء المصري.

وقال منصور إنه كان يشعر بالغضب وعبر عن هذا الغضب دون ألفاظ مسيئة، وهو ما قوبل بردود أفعال واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

تسجيل التراجع كاملا:

https://twitter.com/hazemelkadiki10/status/1299482307284406274?ref_src=twsrc%5Etfw

المصدر : الجزيرة مباشر
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