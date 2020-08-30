ليبيا.. قوات الوفاق ترصد وصول أسلحة ومرتزقة لدعم حفتر قرب الجفرة

وأوضح الناطق باسم قوات الوفاق، محمد قنونو، أن الأرتال المسلحة تتكون من خليط من مرتزقة الجنجويد ومسلحي شركة فاغنر الروسية، بالإضافة إلى سوريين ويمنيين، على متن 112 آلية مسلحة وسيارات الذخيرة، وهم من المساندين لقوات خليفة حفتر.

وأضاف أن قوات اللواء حفتر "تجمع مئات من المرتزقة التشاديين والجنجويد في معسكر تدريب في منطقة زلة (وسط)، وأنها (..) أقامت نقاط تفتيش من شرق سرت حتى الجفرة ومنها حتى جنوب سبها (جنوب)".

وأشار قنونو إلى أنه تم رصد وصول 70 آلية مسلحة وشاحنات ذخيرة لمرتزقة الجنجويد المساندين لقوات حفتر، إلى سرت خلال الساعات الأخيرة.

ولفت إلى أن "التعليمات صدرت من قيادة العمليات إلى كل وحداتنا البرية والجوية للاستعداد التام، وأن يبقوا أيديهم على الزناد للتعامل والرد على مصادر النيران في المكان والزمان المناسبين".

ومنذ الحادي والعشرين من أغسطس/ آب الجاري، يسود في ليبيا وقف لإطلاق النار، بحسب بيانين متزامنين للمجلس الرئاسي للحكومة الليبية، ومجلس نواب طبرق (شرق) الداعم لحفتر.

ومنذ سنوات، يعاني البلد الغني بالنفط صراعا مسلحا، فبدعم من دول عربية وغربية، تنازع قوات حفتر، الحكومة الليبية، المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة.