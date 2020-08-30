كمامة فرنسية مصنوعة من نبتة مخدر الحشيش وقابلة للتسميد

وأوضحت مديرة مصنع "جيوشانفر" في ليزين (مقاطعة يون) ستيفاني غوفنيه إن "للقنب خصائص تُغني عن إضافة منتجات أخرى" إلى الكمامة، كالغراء أو المواد الرابطة.

وشرحت أن "خصائصها تتيح حصول التنقية والتهوية من دون استخدام اية مواد إضافية".

وقد طورت هذه الشركة الناشئة المتخصصة في التنمية المستدامة وصناعة اللبادات النباتية فكرة إنتاج هذه الكمامة من القنب في الربيع الماضي، علماً أن نبتة القنب التي تنتج أزهارها الحشيشة، تُستخدم أليافها على نطاق واسع في صناعة الملابس واللبادات.

وتحققت السلطات الفرنسية من مطابقة الكمامة المعايير المطلوبة، وأفادت بالفعل بأن نسبة تنقيتها الهواء الخارجي 89%.

وقد بيعت من الكمامة 1.4 مليون قطعة. وقال المدير التجاري في "جيوشانفر" جيرالد باييت إن الشركة تصنع "خمسة آلاف كمامة في اليوم".

وأوضح أنها "الكمامة الوحيدة القابلة للتسميد في فرنسا وأوربا"، مشيرا إلى وجود "زبائن من بلجيكا وسويسرا وإيطاليا".

كمامة فرنسية مصنوعة من القنب وقابلة للتحلل والتسميد.. تحققت السلطات الفرنسية من مطابقتها المعايير المطلوبة، وأفادت بالفعل بأن نسبة تنقيتها الهواء الخارجي 89%، وقد بيعت من الكمامة 1.4 مليون قطعة حتى الآن ويُنتج منها يومياً 500 ألف قطعة pic.twitter.com/obHc5Hl7wW — صحيفة الرؤية (@Alroeya) August 30, 2020

25 مليون مصاب

أظهرت بيانات مجمعة لحالات فيروس كورونا أن إجمالي عدد الإصابات في أنحاء العالم وصل إلى أكثر من 25 مليونا صباح اليوم الأحد.

كما أظهرت أن عدد المتعافين تجاوز 16.4 مليون، فيما تجاوز عدد الوفيات 842 ألفا.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة، تليها البرازيل والهند وروسيا وبيرو وجنوب أفريقيا وكولومبيا والمكسيك وإسبانيا وتشيلي والأرجنتين وإيران والمملكة المتحدة والسعودية وبنغلاديش.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.