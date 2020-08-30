صاروخان فضائي وبحري.. أردوغان يكشف عن تطور الصناعات الدفاعية التركية (فيديو)

وقال أردوغان خلال افتتاحه مركز "روكيتسان" لأنظمة إطلاق الأقمار الاصطناعية وأبحاث التكنولوجيا المتقدمة ومنشأة لإنتاج المواد الخام المتفجرة في أنقرة، "أود أن أزف لكم بشرى أننا سنبدأ أولى تجارب الفضاء لتقنية محرك صاروخ يعمل بالوقود السائل تم تطويره محليا".

وأضاف: "نجح نظام صاروخي موجه بالليزر عيار 230 ملم في إصابة هدف حددته الطائرة المسيرة "بيرقدار" المسلحة، هذا التطور الجديد سيضيف بالتأكيد قوة إلى قوة جنودنا في الجبهات".

وأضاف أردوغان: "ليس بوسعنا تحمل نقص التنسيق في مجال الصناعات الدفاعية، ولسنا راضين أبدا عن تصنيع احتياجاتنا الدفاعية في الخارج مادمنا قادرين على تصنيعها محليا".

وأكد أنه ليس بإمكان الأمم غير القوية والمستقلة في مجال الدفاع أن تتطلع بثقة إلى مستقبلها.

وأكد أن الدول الواقعة في منطقة جغرافية صعبة مثل تركيا، ملزمة وطنيا واستراتيجيا بامتلاك صناعة دفاعية رادعة.

وأشار إلى أن اعتماد تركيا على الخارج في الصناعات الدفاعية انخفض من 70 إلى 30 في المئة منذ وصول حزب العدالة والتنمية إلى سدة الحكم عام 2002.

وأوضح أن عدد المشاريع الدفاعية في تركيا ارتفع من 62 عام 2002، إلى 700 في الوقت الحالي.

وأضاف أردوغان أن تركيا أضحت ضمن أول 4 دول عالميا في صناعة الطائرات المسيرة غير المسلحة والمسلحة والهجومية.

وقال إن تركيا تدافع بحزم عن حقوقها ومصالحها في المنطقة بدءا من سوريا والعراق مرورا بليبيا وصولا إلى شرق المتوسط.

وعن صاروخ "أطمجة" الذي يعد أول صاروخ بحري مصنع بخبرات محلية خالصة، قال أردوغان إن الصاروخ يبلغ مداه أكثر من 200 كيلومتر، ولا يمكن للرادار الكشف عنه كونه يسير على ارتفاع بسيط عن سطح البحر. وأكد أن الصاروخ قادر على تدمير أهداف العدو حتى ولو كانت متحركة.

وأضاف أن تركيا من خلال هذا الصاروخ أضحت ضمن 5 دولة قادرة على تصنيع صواريخ مضادة للسفن تمتلك الخصائص المذكورة.

وستعمل المنشأتان التابعتان لشركة "روكيتسان" التركية لصناعة الصواريخ، على تطوير منظومات الصواريخ التي تمتلكها تركيا حالياً وتصنيع منظومات الأسلحة المبتكرة ومواصلة تجارب الفضاء لتقنية محرك صاروخ يعمل بالوقود السائل، طورته تركيا محليا، وأعمال مشروع إطلاق قمر اصطناعي صغير.