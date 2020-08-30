شاهد: مقاتلة روسية تعترض قاذفة قنابل أمريكية فوق البحر الأسود

وقالت قيادة القوات الأمريكية في أوربا وأفريقيا في بيان إن الطيارين الروسيين اقتربا إلى مسافة 100 قدم من مقدمة قاذفة القنابل الأمريكية مرات عدة كما أنهما تسببا في اضطراب والحد من قدرة قاذفة القنابل الأمريكية على المناورة.

ونقل البيان عن الجنرال جيف هاريجيان، قائد القوات الجوية الأمريكية في أوربا والقوات الجوية في أفريقيا قوله إن "أفعال كهذه تزيد التصادم الجوي المحتمل، كما أنها غير ضرورية ولا تتسق مع قواعد الطيران الدولية والجوية السليمة".

ونشرت القوات الأمريكية الجوية في أوربا وأفريقيا تسجيلا مصورا للواقعة.

وتعددت حوادث الاحتكاك بين الطائرات الحربية الأمريكية ونظيرتها الروسية في السنوات الماضية.

ففي يوليو/ تموز الماضي، قالت موسكو إن طائرة مقاتلة روسية من طراز "سوخوي-27" (Sukhoi Su-27) اعترضت طائرتي استطلاع أمريكيتين بعد اقترابهما من الحدود الروسية فوق البحر الأسود.

وفي نفس الأسبوع، أعلنت وزارة الدفاع الروسية اعتراض إحدى مقاتلاتها طائرة استطلاع أمريكية من طراز "بوسيدون" فوق المياه الدولية في البحر الأسود.

وفي 23 يوليو/تموز الماضي، نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطعا مصورا لطائرة استطلاع أمريكية ظهرت فوق المياه المحايدة للبحر الأسود، حيث كانت الطائرة تقترب من الحدود الروسية، لذلك بدأ الجيش الروسي مراقبتها.

في المقابل، اعترضت مقاتلات أمريكية، 4 طائرات روسية، بالقرب من سواحل ولاية ألاسكا شمالي الولايات المتحدة، في يونيو/ حزيران الماضي.

وقالت واشنطن إن الطائرات الروسية حلّقت على بعد 65 ميلا بحريا قبالة سواحل ألاسكا، لمدة 8 ساعات.

وتعتبر هذه المواجهة بين الطائرات الأمريكية والروسية، قرب سواحل ألاسكا، هي العاشرة من نوعها، منذ 27 يونيو/حزيران 2019.