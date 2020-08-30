رويترز: طائرة تقل وفدا إسرائيليا إلى الإمارات ستعبر المجال الجوي السعودي

وعندما سئل المصدر، عما إذا كانت الطائرة ستعبر أجواء السعودية حتى يتسنى لها قطع الرحلة في ثلاث ساعات و20 دقيقة، رد المصدر بالإيجاب. طالبا عدم الكشف عن اسمه أو جنسيته لحين صدور إعلان رسمي.

وسيكون هذا أول إقرار علني بدخول طائرة إسرائيلية رسمية المجال الجوي السعودي.

وذكرت قناة "كان" العبرية الحكومية، الأحد، أن "السعودية وافقت مبدئيا على مرور الطائرة التي ستقل وفدا إسرائيليا إلى الإمارات، عبر أجوائها".

وقالت القناة إن "الطائرة التابعة لشركة (العال) الإسرائيلية ستمر فوق السعودية في طريقها إلى الإمارات".

وأضافت: "سيعبر المسار المقترح للطائرة التي ستقلع من مطار (بن غوريون)، عبر الأردن ويستمر عبر المجال الجوي السعودي".

لكن القناة أشارت إلى "أنه في حال إلغاء تصريح عبور الطائرة الإسرائيلية من الاجواء السعودية، ستقوم الطائرة بالالتفاف عن طريق البحر".

ونوهت القناة إلى هناك قلق إسرائيلي من إلغاء إذن عبور طائرة (العال) من الأجواء السعودية، خلال اللحظات الأخيرة.

ولم تعلق الرياض على هذه التقارير.

ولم يسبق للسعودية أن أعلنت موافقتها على مرور طيران مدني عبر أجوائها إلى إسرائيل، وسبق أن نفت قبل عامين موافقتها على عبور الخطوط الهندية من أجواءها إلى تل أبيب.

وأعلنت السعودية أنها ملتزمة بمبادرة السلام العربية فيما يتعلق بالتطبيع مع إسرائيل.

وستقل طائرة شركة العال الإسرائيلية مساعدين لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى الإمارات، غدا الإثنين، لإجراء محادثات بهدف وضع اللمسات النهائية على اتفاق يؤسس لعلاقات مباشرة بين الإمارات وإسرائيل.

وقال نتنياهو -خلال مؤتمر صحفي جمعه بجاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي ومستشاره- في وقت سابق، الأحد، إن إسرائيل "تعمل على تمكين الرحلات الجوية المباشرة من المرور فوق السعودية".

بنيامين نتنياهو (يسار) في مؤتمر صحافي جمعه اليوم بجاريد كوشنر في القدس المحتلة

وتأتي الرحلة بعد نحو أسبوعين من إعلان اتفاق تطبيع العلاقات الإماراتي-الإسرائيلي، والذي تم بوساطة أمريكية.

وأعلن مكتب نتنياهو، الثلاثاء الماضي، أن مستشار الأمن القومي مائير بن شبات سيقود الجانب الإسرائيلي من "الوفد المهني" المتوجه إلى الإمارات.

وأضاف أن المحادثات في أبوظبي ستتناول سبل تعزيز التعاون في مجالات تشمل الطيران والسياحة والتجارة والصحة والطاقة والأمن.

وألغت الإمارات، أمس السبت، قانون مقاطعة إسرائيل لسنة 1972.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية إن رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ألغى بمرسوم "القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 1972 في شأن مقاطعة إسرائيل والعقوبات المترتبة عليه، وذلك في أعقاب الإعلان عن معاهدة السلام مع إسرائيل".

وجاء في المرسوم أنه "سيتم السماح بدخول أو تبادل أو حيازة البضائع والسلع والمنتجات الإسرائيلية بكافة أنواعها في الدولة والاتجار بها".

#رئيس_الدولة يصدر مرسوماً بقانون بإلغاء قانون مقاطعة إسرائيل يدعم التعاون المشترك وصولاً إلى علاقات ثنائية بين البلدين.#وام

للتفاصيل :https://t.co/OMwQerqISh pic.twitter.com/slqS6tWVaW — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) August 29, 2020

وفي يونيو/ حزيران الماضي، هبطت طائرة إماراتية تابعة لطيران الاتحاد في تل أبيب محملة بمساعدات طبية للفلسطينيين لمواجهة وباء كوفيد-19، لكنها لم تكن تعتبر رحلة تجارية. ورفضت السلطة الفلسطينية هذه المساعدات قائلة إن الرحلة تمت من دون تنسيق معها.

وفي 13 أغسطس/ آب الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، توصل الإمارات وإسرائيل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما.

وقوبل الإعلان عن التوصل لاتفاق تطبيع بين الإمارات وإسرائيل برفض شعبي عربي واسع، وتنديد من الفصائل والقيادة الفلسطينية، حيث اعتبرته الأخيرة "خيانة" من الإمارات لمدينة القدس والمسجد الأقصى والقضية الفلسطينية.