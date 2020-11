الصنداي تلغراف: آلاف الأفارقة يواجهون الموت بمعسكرات مروعة في السعودية

ونشرت الصحيفة، الأحد، صورا أرسلها مهاجرون محتجزون داخل المعسكرات للصحيفة، تظهر عشرات الرجال بحالة هزال بعد أن أصيبوا بالشلل بسبب الحرارة العالية في الدولة العربية، التي تعد إحدى أغنى دول العالم.

وقالت إنّ المحتجزين مستلقون بلا قمصان في صفوف مكتظة بإحكام في غرف صغيرة ذات نوافذ بقضبان.

كما أظهرت إحدى الصور التي نشرتها تلغراف جثة مغطاة، يقول المحتجزون إنها لـمهاجر مات من ضربة شمس.

وأشار المهاجرون إلى أنهم بالكاد يحصلون على ما يكفي من الطعام والماء للبقاء على قيد الحياة.

وحسب الصحيفة، كشفت صورة أخرى انتحار شاب إفريقي بعد فقده الأمل والمحتجز منذ أبريل/نيسان، كما قال أصدقاؤه.

"Saudi Arabia, one of the wealthiest countries on earth, is keeping hundreds if not thousands of African migrants locked in heinous conditions reminiscent of Libya’s slave camps as part of a drive to stop the spread of Covid-19"

By The Sunday Telegraph . https://t.co/XtBFQxcQaK

— Comrade Haki Uhuru (@ncambirwa) August 30, 2020