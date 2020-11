الأردن.. الإفراج عن رسام الكاريكاتير عماد حجاج

وقال محامي حجاج، مروان سالم، إن اعتقال موكله الأربعاء الماضي "جاء على خلفية 3 رسوم اعتبرت مسيئة لدول خليجية".

وأضاف سالم، أن القضاء الأردني قرر الإفراج عن حجاج، دون حبسه 14 يوما على ذمة التحقيق كما تقرر سابقا.

ولم يذكر المحامي الأردني مزيدا من التفاصيل، كما لم يصدر أي تعليق فوري من السلطات الأردنية، حول الموضوع.

والأربعاء، تداول نشطاء بمنصات التواصل الاجتماعي، رسما كاريكاتيريا لحجاج، نشر في صحيفة العربي الجديد (مقرها لندن).

وسخر الرسم من موقف ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، بعد رفض تل أبيب بيع واشنطن مقاتلات إف 35 للإمارات، بعد أسبوعين فقط من تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل.

وأوضح النشطاء، أن الرسم المذكور هو السبب وراء اعتقال حجاج، وهو ما لم يتسن التأكد من صحته من مصدر رسمي.

والجمعة، طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية، الأردن بالإفراج عن حجاج وإسقاط التهم التعسفية عنه.

We want freedom for @EmadHajjaj the legendary artist who got under arrest just because he speak his mind and spill the truth. #عماد_حجاج pic.twitter.com/mLqxj8qkhQ

— 🦋🦋 (@thetalkingrawan) August 27, 2020