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سياسة|الأردن

الأردن.. الإفراج عن رسام الكاريكاتير عماد حجاج

رسام الكاريكاتير عماد حجاج أثناء توقيفه
رسام الكاريكاتير عماد حجاج أثناء توقيفه
30/8/2020

وقال محامي حجاج، مروان سالم، إن اعتقال موكله الأربعاء الماضي "جاء على خلفية 3 رسوم اعتبرت مسيئة لدول خليجية".

وأضاف سالم، أن القضاء الأردني قرر الإفراج عن حجاج، دون حبسه 14 يوما على ذمة التحقيق كما تقرر سابقا.

ولم يذكر المحامي الأردني مزيدا من التفاصيل، كما لم يصدر أي تعليق فوري من السلطات الأردنية، حول الموضوع.

والأربعاء، تداول نشطاء بمنصات التواصل الاجتماعي، رسما كاريكاتيريا لحجاج، نشر في صحيفة العربي الجديد (مقرها لندن).

وسخر الرسم من موقف ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، بعد رفض تل أبيب بيع واشنطن مقاتلات إف 35 للإمارات، بعد أسبوعين فقط من تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل.

وأوضح النشطاء، أن الرسم المذكور هو السبب وراء اعتقال حجاج، وهو ما لم يتسن التأكد من صحته من مصدر رسمي.

والجمعة، طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية، الأردن بالإفراج عن حجاج وإسقاط التهم التعسفية عنه.

تطبيع

وفي 13 أغسطس/ آب الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، توصل الإمارات وإسرائيل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما، واصفا إياه بـ التاريخي.

وقوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع، حيث اعتبرته الفصائل والقيادة الفلسطينية، خيانة من الإمارات وطعنة في ظهر الشعب الفلسطيني.

ويأتي إعلان اتفاق التطبيع بين تل أبيب وأبو ظبي، تتويجا لسلسلة طويلة من التعاون، والتنسيق، والتواصل، وتبادل الزيارات بين البلدين.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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