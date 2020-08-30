اغتيال قيادي بارز في حزب التجمع اليمني للإصلاح بعدن

وقال المسؤول الإعلامي -في حزب التجمع- فرع عدن- خالد حيدان إن "مسلحين مجهولين أطلقوا النار على القيادي في التجمع اليمني للإصلاح، عوض فدعق (في العقد السادس من العمر)، أثناء مروره بسيارته في شارع السجن بمدينة المنصورة، الأحد".

وأوضح أن "فدعق من أبرز قيادات التجمع اليمني للإصلاح في مدينة المنصورة، وله مواقف وطنية كثيرة ونبيلة في حب عدن".

1.استشهاد الشخصية الاجتماعية الفاعلة عوض فدعق، ضمن خطة أيادي الشر الممنهجة لتصفية الشخصيات الاجتماعية والوجاهات في عدن.

عرفت الشهيد مقاوما بطلا لا يتأخر عن واجباته الوطنية والاجتماعية، وكان رفيق خير معينا للناس، ساعيا لخدمتهم. pic.twitter.com/d3t6Svd3Lf — نايف البكري (@naife_albakry) August 30, 2020

وأضاف: "ننتظر دور الجهات الأمنية في الكشف عن مرتكبي الجريمة وملابساتها".

ونقلت وكالة الأناضول عن سكان محليين إن بعض المارة نقلوا فدعق إلى مستشفى "النقيب" قرب موقع الهجوم، وحاول الأطباء إنقاذ حياته، لكنه فارق الحياة متأثرا بجروحه.

ويثير اغتيال "فدعق" تساؤلات كثيرة، بعد أن تراجعت حوادث الاغتيال في عدن خلال السنتين الماضيتين.

أدوات الاجرام والاغتيالات تقتل غدرا الشخصية الاجتماعية واحد مناضلي حرب تحرير مدينة عدن من الاستعمار الأجنبي والغزو الحوثي، القيادي الاصلاحي الشهيد عوض فدعق. أما آن لهذه الأدوات الاجرامية الكف عن سفك الدم لابناء عدن وشخصياتها الاجتماعية والسياسية؟؟. pic.twitter.com/jgKMZi7JyN — رشاد علي الشرعبي (@RashadAlsharab) August 30, 2020

وحصدت حوادث اغتيال سابقة أرواح العشرات، بينهم خطباء وأئمة مساجد وقضاة وقادة عسكريون.

واتهم يمنيون مليشيا تابعة للإمارات بتنفيذ العديد من هذه الاغتيالات، ولاسيما بحق قيادات في "التجمع"، وهو أحد أكبر أحزاب اليمن، ويمثل امتدادا لفكر جماعة "الإخوان المسلمين".

افتتحت الامارات والانتقالي العام الهجري الجديد باغتيال وتصفية ما تبقى من قيادة الاصلاح في عدن حيث تم مساء اليوم اغتيال القيادي باصلاح المنصورة عوض فدعق فتحوا النار عليه في شارع السجن ولاذوا بالهروب #الامارات_تعود_للاغتيالات_عدن pic.twitter.com/wcgLmZ7P3F — انيس ANES (@AnisAlye) August 30, 2020

مرتزقه الامارات في عدن يقدموا على اغتيال الشخصيه الاجتماعيه ابن شبوه الشيخ عوض فدعق وذلك استقبال المحافظ عدن الجديد حامد لملس حتى ياكدوا انه اغتيل في عهد محافظ عدن حامد لملس ابن شبوه رساله لمن يفهم

ياسراليماني pic.twitter.com/1IGYyv3x7O — ياسر اليماني (@YaserAlyamani) August 30, 2020

‎ويعاني اليمن من تداعيات حرب مستمرة منذ أكثر من خمسة أعوام بين القوات الحكومية ومسلحي جماعة الحوثي، المدعومين من إيران، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ عام 2014.

ومنذ عام 2015، تدخل تحالف عسكري عربي، بقيادة السعودية لدعم القوات الحكومية اليمنية في مواجهة الحوثيين.

فيما تنفق الإمارات، بحسب مسؤولين يمنيين، أموالا طائلة لتدريب وتسليح قوات موازية ومناهضة لقوات الحكومة الشرعية.