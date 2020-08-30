أكثر من 25 مليون إصابة معلنة بكورونا في العالم.. هذه أبرز نقاط الانتشار

وفي المجموع، بلغ عدد الإصابات المعلنة حسب هذا التعداد 25 مليونا و29 ألفا و250 إصابة، بينها 842 ألفا و915 وفاة.

وسجلت 4 من كل 10 إصابات في الولايات المتحدة والبرازيل وهما البلدان الأكثر تضررا.

وبلغ عدد الإصابات في الولايات المتحدة 5 ملايين و960 ألفا و652 (182 ألفا و760 وفاة)، وفي البرازيل ثلاثة ملايين و846 ألفا و153 شخصا (120 ألفا و262 وفاة).

ويبدو أن وتيرة انتشار الوباء تستقرّ في العالم حيث تسجل نحو مليون إصابة إضافية كل 4 أيام منذ منتصف تموز/يوليو.

ويفصل 94 يوماً بين الإعلان رسمياً عن أول إصابة في الصين وإحصاء مليون إصابة في العالم.

كما مر 149 يوما إضافيا لتجاوز عتبة الـ12 مليونا و500 ألف إصابة معلنة في 11 تموز/يوليو. ومن ذلك تضاعف عدد الإصابات المشخّصة خلال أكثر من شهر ونصف الشهر.

وبعد أن كانت أول قارة يضربها وباء كوفيد-19، أصبحت آسيا من جديد المنطقة التي تسجّل أعلى عدد إصابات في الأيام الـ7 الماضية (570 ألف إصابة) أكثر من ثمانين بالمئة منها في الهند.

تأتي بعدها منطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي (552 ألفا) تليها كندا والولايات المتحدة (296 ألفا) وأوربا (221 ألفا) والشرق الأوسط (80 ألفا) وأفريقيا (59 ألفا) وأوقيانيا (1670).

وفي المجمل، سجلت منطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي أكبر عدد إصابات في العالم بلغ 7 ملايين و222 ألفا و153 إصابة بينها 273,87 وفاة، تليها الولايات المتحدة وكندا حيث سجلت 6 ملايين و88 ألفا و321 إصابة من بينها 191 ألف وفاة.

تأتي بعد ذلك آسيا بعدد الإصابات البالغ 5 ملايين وستين ألفا و936 بينها 96 ألف وفاة وأوربا (3 ملايين و911 ألفا و286 بينها 215 ألف وفاة) والشرق الأوسط (مليون و479 ألفا و598 إصابة بينها 36 ألف وفاة).

أما أفريقيا فقد أحصت مليونا و238 ألفا و149 إصابة و29 ألف وفاة، أكثر من نصف الإصابات في جنوب أفريقيا (قرابة 640 ألفاً). أما أوقيانيا فتسجل 28,807 إصابة و641 وفاة.

وأعلنت الهند الأحد أنها أحصت 78 ألفا و761 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، وهو عدد قياسي عالمي.

وكان الرقم القياسي السابق سجل في 17 تموز/يوليو الماضي في الولايات المتحدة وبلغ 77 ألفا و638 إصابة جديدة.

وسُجّل معدّل زيادة الإصابات الجديدة ارتفاعاً حاداً في الأيام الـ 7 الماضية في الأرجنتين (+35%) التي تجاوزت السبت عتبة 400 ألف إصابة بكوفيد-19.

ويرتفع هذا المعدّل أيضاً في الهند (+9%) بينما سجّل تراجعاً في الولايات المتحدة (-5%) وفي البرازيل (-1%) وكولومبيا (-13%).

ولا تبين الإحصاءات إلا جزءا من العدد الحقيقي للإصابات إذ لا تجري دول عدة اختبارات للكشف عن الفيروس إلا للحالات الأخطر.