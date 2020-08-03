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من وحي "حرب النجوم".. علماء يبتكرون جلدًا قادرًا على الإحساس

جلد الكتروني بمواصفات فريدة مستوحى من فيلم حرب النجوم
جلد الكتروني بمواصفات فريدة مستوحى من فيلم حرب النجوم
3/8/2020

ويتكون الابتكار الجديد الذي أطلق عليه اسم "إيسز" مما يصل إلى 100 حساس صغير في مساحة تبلغ نحو سنتيمتر مربع واحد.

ويقول الباحثون في جامعة سنغافورة الوطنية إن هذا الجهاز يمكنه معالجة البيانات بسرعة تفوق سرعة الجهاز العصبي البشري، وقادر على التعرف على ما بين 20 و30 ملمسًا مختلفًا وقراءة الحروف بلغة بريل للمكفوفين بدقة تتجاوز 90 في المئة.

وقال رئيس فريق الباحثين بنجامين تي "يحتاج البشر لتمرير أيديهم للشعور بالملمس، لكن في هذه الحالة يمكن للجلد بلمسة واحدة رصد الملمس بدرجات خشونة مختلفة".
وأضاف أن لوغاريتمات الذكاء الاصطناعي تتيح للجهاز التعلم بسرعة.

وقال تي، إن الفكرة مستوحاة من مشهد في أحد أفلام ثلاثية "حرب النجوم"؛ فقد فيه لوك سكاي ووكر أحد شخصيات الفيلم ذراعه اليمنى، واستبدل بها ذراعًا آلية بدا أنها قادرة على استعادة حاسة اللمس.

وتابع أن هذه التكنولوجيا لا تزال في مرحلة الاختبار، لكنها حازت "اهتمامًا هائلًا" خاصة من مجتمع الطب.

ومن الابتكارات التي طورها فريقه وحصل على براءات اختراع لها جلد شفاف يمكنه أن يندمل مرة أخرى إذا أصيب بتمزق، وكذلك نسيج باعث للضوء للأجهزة الإلكترونية القابلة للارتداء.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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