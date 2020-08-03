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سياسة|مصر

مصر.. حريق يلتهم 20 فدانا زراعيا وانفجار بمستودع لأسطوانات الغاز (فيديو)

أدى الحريق إلى تلف 20 فدانا من المزروعات والأشجار
أدى الحريق إلى تلف 20 فدانا من المزروعات والأشجار
3/8/2020

وتسبب الحريق في تلف نحو 20 فدانا من مزارع النخيل والأشجار الأخرى، ولم يسفر عن أي وفيات أو إصابات بشرية.

وبحسب وسائل إعلام مصرية محلية، فإنه جرى الدفع بسيارات الإطفاء التابعة للمركز والاستعانة بسيارات إطفاء من مركز البداري ومدينة  أسيوط الجديدة، وجرت السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى الزراعات المجاورة.

وكذلك أصيب شخصان، بحروق في انفجار بمستودع لاسطوانات الغاز، أمس الأحد، على الطريق الصحراوي بقرية النواهض مركز أبوتشت، شمالي محافظة قنا.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى قنا الجامعي، وسيطرت الحماية المدنية على الحريق بحسب وسائل إعلام محلية.

وكذلك التهم حريق آخر مسجد "الصحابة" بمدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية عقب أداء صلاة الفجر أمس الأحد دون وقوع إصابات.

وكان حريق هائل قد اندلع في مصر منذ نحو أسبوعين بسبب كسر ماسورة مواد بترولية على طريق الإسماعيلية الصحراوي.

وكانت مقاطع فيديو وصور متداولة من موقع الحريق، قد أظهرت ألسنة النيران على امتداد الطريق، مع تصاعد كثيف للدخان، واحتراق سيارات خاصة على جانب الطريق.

وأوائل الشهر الماضي اندلع حريق أيضا في سوق توشكى بحلوان جنوب القاهرة، محيلا جميع المحلات والأكشاك بالسوق إلى رماد، وقالت مصادر صحفية إن السبب هو تماس كهربائي بأحد المحلات.

ويتساءل كثيرون عن أسباب تكرار حوادث الحريق في مصر في الآونة الأخيرة، وهل هي مجرد صدفة أم إهمال أم أن هناك أسبابا أخرى وراءها.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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