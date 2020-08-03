مصر.. حريق يلتهم 20 فدانا زراعيا وانفجار بمستودع لأسطوانات الغاز (فيديو)

وتسبب الحريق في تلف نحو 20 فدانا من مزارع النخيل والأشجار الأخرى، ولم يسفر عن أي وفيات أو إصابات بشرية.

وبحسب وسائل إعلام مصرية محلية، فإنه جرى الدفع بسيارات الإطفاء التابعة للمركز والاستعانة بسيارات إطفاء من مركز البداري ومدينة أسيوط الجديدة، وجرت السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى الزراعات المجاورة.

وكذلك أصيب شخصان، بحروق في انفجار بمستودع لاسطوانات الغاز، أمس الأحد، على الطريق الصحراوي بقرية النواهض مركز أبوتشت، شمالي محافظة قنا.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى قنا الجامعي، وسيطرت الحماية المدنية على الحريق بحسب وسائل إعلام محلية.

إصابة اثنين بحروق في انفجار داخل مستودع أسطوانات غاز بمركز أبوتشت ونقلهما لمستشفى #قنا الجامعي pic.twitter.com/omZUZoaM6P — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) August 2, 2020

وكذلك التهم حريق آخر مسجد "الصحابة" بمدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية عقب أداء صلاة الفجر أمس الأحد دون وقوع إصابات.

وكان حريق هائل قد اندلع في مصر منذ نحو أسبوعين بسبب كسر ماسورة مواد بترولية على طريق الإسماعيلية الصحراوي.

"الأنابيب تطايرت عشرات الأمتار".. انفجار 300 أسطوانة غاز واحتراق السيارة التي كانت تقوم بتعبئتهم داخل مستودع غير مرخص في #قنا pic.twitter.com/78hyJbRbEQ — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) August 2, 2020

وكانت مقاطع فيديو وصور متداولة من موقع الحريق، قد أظهرت ألسنة النيران على امتداد الطريق، مع تصاعد كثيف للدخان، واحتراق سيارات خاصة على جانب الطريق.

حريق يلتهم مسجد "الصحابة" بمدينة شبين القناطر عقب أداء صلاة الفجر دون وقوع إصابات pic.twitter.com/mVLaCvFr6W — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) August 2, 2020

وأوائل الشهر الماضي اندلع حريق أيضا في سوق توشكى بحلوان جنوب القاهرة، محيلا جميع المحلات والأكشاك بالسوق إلى رماد، وقالت مصادر صحفية إن السبب هو تماس كهربائي بأحد المحلات.

ويتساءل كثيرون عن أسباب تكرار حوادث الحريق في مصر في الآونة الأخيرة، وهل هي مجرد صدفة أم إهمال أم أن هناك أسبابا أخرى وراءها.