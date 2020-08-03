محادثات "صريحة وودية" بين وزيري خارجية إيران والإمارات.. ومسؤول يمني يعلق

وكتب وزير الخارجية الإيراني على تويتر أنه "أجرى للتو عبر الفيديو محادثات جوهرية وصريحة وودية مع وزير الخارجية الإماراتي".

وتابع "اتفقنا على مواصلة الحوار (…) خصوصا أن المنطقة تواجه تحديات صعبة وخيارات أصعب".

Just had a very substantive, frank and friendly video conversation with UAE FM @ABZayed, discussing Covid as well as bilateral, regional and global situations. We agreed to continue dialog on theme of hope—especially as region faces tough challenges, and tougher choices ahead. pic.twitter.com/lPNsujwtM3 — Javad Zarif (@JZarif) August 2, 2020

وبحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية، تبادل الوزيران التهنئة بمناسبة عيد الأضحى، وبحثا مستجدات جائحة كوفيد-19 في المنطقة.

ونقلت الوكالة عن وزير الخارجية الإماراتي تأكيده "أهمية تعزيز التعاون الدولي والتكاتف والتآزر بين الدول" من أجل تجاوز تحدي الجائحة.

وانتقد متابعون اللقاء، متسائلين عن الموقف السعودي من تلك المباحثات، خاصة أن السعودية تخوض حربا ضد الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن.

وأضافوا أن الإمارات تحاول أن تنأى بنفسها عن السياسات السعودية وتتقرب من إيران على حساب المملكة، منتقدين تجاهل الإعلام السعودي لذلك اللقاء.

وكانت الإمارات قد خفّضت مستوى التمثيل الدبلوماسي مع إيران في يناير/ كانون الثاني 2016، بعد اقتحام مقر السفارة السعودية في طهران ردا على تنفيذ الرياض حكم الإعدام الصادر بحق رجل الدين الشيعي نمر النمر.

والعام الماضي، تصاعدت التوترات بين طهران من جهة والرياض وحلفائها من جهة أخرى بعد سلسلة هجمات استهدفت ناقلات نفط في الخليج، اتّهمت واشنطن طهران بتدبيرها، وهو ما نفته الأخيرة.

وتدعم السعودية وإيران أطرافا متخاصمين في عدد من النزاعات لا سيما في سوريا واليمن.

دور الإمارات الحقيقي

من جانبه، قال مستشار وزير الإعلام اليمني مختار الرحبي، الأحد، إن لقاء وزير خارجية الإمارات مع نظيره الإيراني، يكشف "الدور الحقيقي" لأبو ظبي في اليمن.

جاء ذلك في تغريدة للرحبي عبر حسابه في تويتر، تعليقًا على تغريدة للأكاديمي الإماراتي، عبد الخالق عبد الله، المعروف بقربه من حكومة بلاده.

على اساس انكم ذهبتم لليمن لمحاربة ايران وادواتها الان تجرون حوارا عميقا ووديا وصريحا .

هذا يكشف النويا الحقيقة لدور الإمارات في اليمن فلم تذهب لمحاربة ايران بل ذهبت تبحث عن المطارات والموانئ والجزر والسواحل والممرات المائية ومن يقول غير ذلك فهو يغالط الواقع . https://t.co/RfJVCno9IK — مختار الرحبي (@alrahbi5) August 2, 2020

وكان عبد الله قد نقل تصريحا لظريف يؤكد إجراءه اليوم عبر الفيديو كونفرانس "حوارا عميقا ووديا وصريحا مع بن زايد"، في وقت تتحالف فيه الإمارات مع السعودية في حرب ضد الحوثيين المدعومين إيرانيا في اليمن.

وخاطب الرحبي عبد الله قائلا "على أساس أنكم ذهبتم لليمن لمحاربة إيران وأدواتها (يقصد جماعة الحوثي) الآن تجرون حوارا عميقا ووديا وصريحا".

وأضاف الرحبي "هذا يكشف النوايا الحقيقية لدور الإمارات في اليمن فلم تذهب لمحاربة إيران بل ذهبت تبحث عن المطارات والموانئ والجزر والسواحل والممرات المائية".

وتابع "من يقول غير ذلك فهو يغالط الواقع".

وتتهم الحكومة اليمنية، مؤخرا الإمارات بتدبير انقلاب ثان عليها، بعد انقلاب جماعة الحوثي، من خلال دعمها لخطوات المجلس الانتقالي الجنوبي الذي يطالب بانفصال (جنوب اليمن عن شماله)، وهو ما تنفيه أبو ظبي.

وتقول أبو ظبي عادة إن إيران تحتل 3 جزر تابعة لها هي (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى)، منذ 1971، وسط رفض إيراني مستمر في النقاش حولها.