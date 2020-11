محادثات "صريحة وودية" بين وزيري خارجية إيران والإمارات.. ومسؤول يمني يعلق

وكتب وزير الخارجية الإيراني على تويتر أنه "أجرى للتو عبر الفيديو محادثات جوهرية وصريحة وودية مع وزير الخارجية الإماراتي".

وتابع "اتفقنا على مواصلة الحوار (…) خصوصا أن المنطقة تواجه تحديات صعبة وخيارات أصعب".

Just had a very substantive, frank and friendly video conversation with UAE FM @ABZayed, discussing Covid as well as bilateral, regional and global situations.

We agreed to continue dialog on theme of hope—especially as region faces tough challenges, and tougher choices ahead. pic.twitter.com/lPNsujwtM3

— Javad Zarif (@JZarif) August 2, 2020