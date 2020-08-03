كورونا.. أمريكا تدخل "مرحلة جديدة" وبريطانيا تجري ملايين الفحوصات

ووفقا لأحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، فإن إجمالي الإصابات وصل إلى 18 مليونا و80 ألف حالة، ويقترب عدد المتعافين من 10 ملايين و700 ألف متعاف، فيما تجاوز عدد الوفيات 689 ألفا.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة، تليها البرازيل والهند وروسيا وجنوب أفريقيا والمكسيك وبيرو وتشيلي وكولومبيا وإيران والمملكة المتحدة وإسبانيا وباكستان والسعودية وإيطاليا وبنغلاديش وتركيا.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والمملكة المتحدة والهند وإيطاليا وفرنسا.

ووفقا للإحصاءات أيضا فإن إجمالي عدد إصابات كورونا في أمريكا اللاتينية وحدها يقترب من خمسة ملايين.

إصابات أمريكا اللاتينية تقترب من خمسة ملايين

"مرحلة جديدة"

حذرت مستشارة البيت الابيض بشأن فيروس كورونا المستجد ديبورا بيركس الأحد من أن الولايات المتحدة دخلت "مرحلة جديدة" فيما يتعلق بالوباء، حيث باتت المناطق الريفية مهددة كما المدن الكبرى.

وقالت بيركس التي تترأس خلية الأزمة المعنية بمكافحة الفيروس في البيت الأبيض لبرنامج "حالة الاتحاد" على شبكة "سي إن إن " إن الإجراءات المحلية للحد من انتشار الفيروس بدأت تؤتي ثمارها، لكنها أضافت أن "ما نراه اليوم يختلف عما رأيناه في شهري مارس/آذار وأبريل/ نيسان".

وتابعت "لكل من يعيشون في المناطق الريفية، لستم في مأمن عن هذا الفيروس"، مؤكدة "نحن في مرحلة جديدة".

أحد متوفي كورونا في الولايات المتحدة (رويترز)

وأشارت بيركس الى أن الالتزام بالإرشادات الصحية وتلك المتعلقة بالسلامة مثل وضع الأقنعة والنظافة الشخصية والتباعد الاجتماعي أمور بالغة الأهمية.

وبلغ إجمالي الإصابات في الولايات المتحدة حتى الآن بفيروس كورونا أكثر من 4 ملايين و665 ألفا والوفيات 154 ألفا و834، ما يجعلها الدولة الأكثر تضررا جراء الفيروس في العالم.

والأحد سجلت الولايات المتحدة 47 ألفا و508 إصابات جديدة في 24 ساعة، وفق تعداد جامعة جونز هوبكنز.

ملايين الفحوصات السريعة

قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك في بيان صدر صباح اليوم الإثنين إن بريطانيا ستجري الملايين من "الفحوصات السريعة" لفيروس كورونا المستجد والفيروسات الأخرى الشائعة في الشتاء، والتي ستظهر نتائجها في غضون 90 دقيقة.

وقالت الوزارة إنه ابتداء من الأسبوع المقبل، ستتمكن المستشفيات ودور رعاية المسنين والمعامل من الوصول إلى حوالي 6 ملايين و250 ألف مسحة، لتحليل الحمض النووي من مسحات الأنف أو اللعاب.

وسيمثل هذا زيادة كبيرة في القدرة الحالية على إجراء الفحوصات وسيهدف إلى الحد من انتشار الفيروس داخل المجتمع قبل أشهر الشتاء الباردة، حيث يكون الناس أكثر عرضة للفيروسات.

ولا تتطلب الفحوصات الجديدة عاملين طبيين مدربين، مما يعني أنه يمكن إجراؤها في بيئات غير سريرية.

وقال هانكوك "إن هذه الاختبارات يمكن أن تكشف عن الإنفلونزا وكذلك كوفيد-19، وستكون مفيدة للغاية عندما نتجه إلى فصل الشتاء، حتى يتمكن المرضى من اتباع الاستشارات الصحيحة لحماية أنفسهم والآخرين".

وبتسجيل أكثر من 300 ألف حالة إصابة، باتت بريطانيا هي الأكثر تضررا من الجائحة في أوربا من حيث الأعداد، وتوفي هناك أكثر من 46 ألف شخص بسبب كوفيد19-، وفقا للأرقام الرسمية.

ملايين الفحوصات السريعة في بريطانيا (غيتي)

وأعلنت السلطات البريطانية يوم الأحد عن حادث كبير – مستوى من حالة طوارئ- في مدينة مانشستر بعد أيام من تشديد قيود التواصل في أجزاء من شمالي إنجلترا في محاولة لوقف المعدلات المتزايدة لانتقال فيروس كورونا.

ودعت السلطات سكان منطقة مانشستر الكبرى إلى عدم تبادل الزيارات مع الناس في منازلهم أو حدائقهم وتجنب تجمعات أكثر من ستة أشخاص في الأماكن المفتوحة.

وتم يوم الجمعة تشديد قيود التواصل في مانشستر الكبرى، وأجزاء من ويست يوركشاير وإيست لانكشاير وكذلك مدينة ليستر.

وقال وزير الصحة مات هانكوك إن تجمع الأسر وعدم التزامها بقواعد التباعد الاجتماعي هي سبب زيادة معدلات انتقال العدوى.

إصابة رئيس وزراء كوسوفو

أعلن رئيس وزراء كوسوفو عبدالله هوتي ليل الأحد إصابته بفيروس كورونا المستجد موضحًا أنه سيعزل نفسه لمدة أسبوعين.

وكتب هوتي في حسابه على فيسبوك "خضعت اليوم لفحص كشف الإصابة بكوفيد-19 وجاءت النتيجة إيجابية".

وأوضح أنه بدأ عزل نفسه لمدة أسبوعين سيمارس خلالها مهامه من المنزل.

رئيس وزراء كوسوفو عبدالله هوتي يعلن إصابته بفيروس كورونا (الأناضول)

وجاء في تعليق هوتي الذي تولى رئاسة الحكومة في مطلع حزيران/يونيو "لا أعاني من عوارض (المرض)، باستثناء السعال الخفيف"

وعلى غرار بقية دول منطقة البلقان، تسجّل كوسوفو منذ يونيو/حزيران تسارعا في وتيرة الإصابات بكوفيد-19.

وكوسوفو من أفقر دول أوربا كما أن البنى التحتية لقطاعها الطبي تعد الأضعف.

وسجّلت كوسوفو البالغ عدد سكانها 1,8 مليون نسمة 249 وفاة بكوفيد-19 ونحو تسعة آلاف إصابة بالوباء.

وكان رئيس القطاع الصحي في كوسوفو بليريم سيلي قد حذّر هذا الشهر من أن البلاد يمكن أن تصبح ووهان منطقة البلقان، في إشارة إلى المنطقة التي شهدت أكبر تفش للوباء في الصين.