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سياسة

فرنسا: تحقيق رسمي مع "سانوفي" في دواء ديباكين لعلاج الصرع

شركة سانوفي أفنتيس الفرنسية لمنتجات الرعاية الصحية
شركة سانوفي أفنتيس الفرنسية لمنتجات الرعاية الصحية
3/8/2020

وتأتي هذه التحقيقات بعد وفاة بعض مستخدمي دواء "ديباكين" نتيجة اختلالات وظيفية عند الأطفال حديثي الولادة، وبطء نمو الجهاز العصبي عند تناوله أثناء الحمل.

ونفت الشركة، في بيان لوكالة رويترز، الاتهامات وطعنت في حيثيات التحقيق، وقالت إنها تحترم كل التزاماتها فيما يتعلق بالمعلومات التي قدمتها عن "ديباكين".

وفي فرنسا، يعني فتح تحقيق رسمي أن قاضي التحقيقات رأى أن القضية خطيرة بما فيه الكفاية لفتح تحقيق.

وعادة ما تستغرق هذه القضايا سنوات، ولا تسفر بالضرورة عن فرض مبالغ تعويض طائلة في فرنسا، مقارنة بالنظم القضائية الأخرى مثل النظام الأمريكي.

وسبق أن قالت سانوفي أكثر من مرة إنه لا نية لديها لصرف تعويضات أو المشاركة في آلية تعويض تدعمها الدولة.

وقالت رئيسة جمعية ضحايا الدواء مارين مارتان في تغريدة على "تويتر" إن فتح التحقيق الجديد يعد "انتصارًا عظيمًا" للأسر التي تمثلها.

وقدر جهاز الشؤون الاجتماعية الفرنسي أن 450 طفلًا ولدوا بين 2006 و2014 عانوا من تشوهات خلقية، أو ولدوا ميتين بعد التعرض لديباكين.

ويصف الأطباء دواء "ديباكين" للمرضى في أكثر من 100 دولة، مادته الفعالة "فالبروات الصوديوم"، وهي من المواد المضادة للتشنجات، تعمل على تقليل تفريغ الشحنات الكهربائية من المخ.

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المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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