رئيس وزراء باكستان: نسعى لمنع اندلاع حرب بين السعودية وإيران

وفي حديثه لبرنامج "بلا حدود" الذي تبثه قناة "الجزيرة" الأربعاء المقبل، أكد خان أن الوساطة الباكستانية بين إيران والسعودية -بناء على طلب أمريكي- لم تتوقف، إلا أنها تحقق "تقدمًا بطيئًا".

وشدَّد خان على أن بلاده تبذل أقصى ما يمكن لتحاشي وقوع مواجهة عسكرية بين البلدين، وأن هذه الجهود حققت نجاحًا.

وكان رئيس الوزراء الباكستاني قد أعلن من طهران، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أنه يقوم بمبادرة خاصة لنزع فتيل التوتر بين إيران والسعودية الناتج خصوصا عن الصراع المستمر في اليمن، وأكد أن الحوار كفيل بحل الأزمة بين البلدين، لا سيَّما بعد هجمات على أهداف نفطية في الخليج حمَّلت واشنطن مسؤوليتها لإيران.

وفي مؤتمر صحفي آنذاك، بالعاصمة الإيرانية مع الرئيس الإيراني حسن روحاني قال خان: "لا نريد حربًا بين السعودية وإيران، ونؤمن بأن الخلاف بينهما يمكن حله عبر الحوار"، نافيًا أن تكون مبادرته الخاصة وساطة بين البلدين.

يومها، رحب الرئيس الإيراني بأيّ جهود لرئيس الوزراء الباكستاني لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، مضيفًا أن بلاده سترد على أيّ مقترح للحوار بإيجابية.

وازدادت حدة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران عندما انسحبت إدارة ترمب في منتصف 2018 من اتفاق يقيد برنامج إيران النووي مقابل تخفيف العقوبات المفروضة عليها.

اقرأ أيضًا:

إيران ترفض دعوة ترمب لاتفاق جديد وتهدد بالمزيد من الهجمات

ترمب: مستعد للتفاوض مع إيران من دون أي شروط مسبقة

شاهد: أول رد من ترمب على قصف إيران لقواعد أمريكية بالعراق

ترمب يتحدث عن الحرب وإيران تؤكد أنها لا تسعى إليها

ترمب محذرا إيران: تهديداتكم سترتد عليكم وتلدغكم

إيران تسقط طائرة مسيرة أجنبية انتهكت أجواءها وأمريكا تنفي