دراسة: الإنسان قد ينقل عدوى كورونا للقطط والكلاب

وأجرى باحثون إيطاليون الدراسة في شمال إيطاليا، خاصة في مقاطعة لومبارديا، وشملت 540 كلبا و277 قطة كانت تعيش في منازل بها مصابين بكورونا أو مناطق ذات كثافة عالية من حالات الإصابة.

وتبين من خلال الدراسة أن 3.4% من الكلاب و3.9% من القطط كوّنت أجساما مضادة للفيروس، ما يعني إصابتها به.

وقال رئيس معهد "فريدريش لوفر" الألماني لصحة الحيوان، توماس ميتنلايتر، إن نتائج الدراسة ليست مفاجئة، وقال: "إنها تؤكد ما نعرفه بالفعل… نفترض أن الفيروس ينتقل عادة من البشر إلى الحيوانات".

وأضاف أن الدراسة تؤكد التقييم الحالي للمعهد بأن الكلاب أو القطط لا تلعب حتى الآن دورا في نشر فيروس كورونا المستجد، موضحا أن العامل المؤثر هو انتقال الفيروس من شخص لآخر.

ومنذ بدء الجائحة، سجل عدد من حدائق الحيوان في العالم حالات للإصابة بفيروس كورونا المستجد بين حيوانات من الفصيلة القطية.