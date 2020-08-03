تمثال "مصر تنهض" يثير عاصفة من الجدل.. ماذا قال صانعه؟

وقال عبد الكريم صانع التمثال بمنشوره إن هذا العمل تم داخل مجمع كنوز الجلالة بمنطقة العين السخنة بالتعاون مع كلية الفنون التطبيقية قسم النحت، وهو من رخام "جلالة صوفيا".

ويظهر التمثال سيدة ترفع رأسها ورقبتها لأعلى على نحو اعتبره كثيرون غريبا ومثيرا للضحك.

حظي التمثال بتفاعل ضخم، وتصدر وسم #تمثال_مصر موقع تويتر، حيث اعتبر مغردون كثر التمثال تشويها لصورة مصر، ووجهوا له وابلا من السخرية.

وقارن مغردون بين التمثال الجديد وتمثال "نهضة مصر" الشهير للنحات المصري الراحل محمود مختار، المصنوع من حجر الغرانيت الأحمر منذ 100 عام، معتبرين أن التمثال الجديد يمثل "مسخا أساء لحضارة البلد الذي صدّر للعالم فنون النحت منذ 7 آلاف عام".

التمثال اللى عاليمين اسمه "مصر تنهض" بتنهض ازاى بالمنظر المسف ده محدش عارف معمول من الرخام الجلاله الهش و هو سهل التشكيل سنه ٢٠٢٠

التمثال اللى عالشمال اسمه "نهضه مصر معمول من الجرانيت الأحمر اﻷسوانى الذى يتميز بشدة صلابته و عصيانه على التشكيل و النحت و اللى عمله

يتبع#تمثال_مصر pic.twitter.com/QC3LAtl9Ve — Ehab Sonbol 🇪🇬 (@EbnSonbol) August 2, 2020

وأعاد مغردون نشر صور التمثال جنبا إلى جنب مع صور التماثيل الفرعونية الشهيرة لتوت عنخ آمون وغيره من الفراعنة.

تمثال نهضة مصر وبجواره تمثال وكسة مصر 😂👏👏#السيسي_خربها_مستنى_ايه pic.twitter.com/DxxdcS5Jxy — المستر (@d6sGaxWFwrqP3WS) August 2, 2020

وكثير من المتابعين استغلوا صور التمثال لانتقاد ما يرونه تراجعا تشهده مصر في مختلف المجالات على مدار السنوات الماضية، وربطوا بينه وبين سنوات حكم الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي.

#تمثال_مصر

مصر وهي بتنهض جالها شد عضلي في رقبتها ربنا يشفي. 😂😂 pic.twitter.com/Rc48qDdd0n — ‏‏‏بنت الجنوب (@samrahmd55) August 3, 2020

وبعد كل الجدل الذي أثير حول التمثال نشر أحمد عبدالكريم، صانع التمثال، توضيحا أمس على صفحته في فيسبوك قال فيه إن هذا العمل تم تنفيذه على سبيل التجريب وعلى مسئوليته الشخصية دون تكليف من أي جهة رسمية وزارة أو كلية ولا يخص الدولة بأي صلة.

وأوضح أن التمثال كان على هامش ورشة خاصة للنحت وليس بتكليف لوضعه في مكان عام أو ميدان، وأن العمل بالتمثال لم يكتمل بعد.

وأضاف أنه تم استغلال الصور الخاصة بالتمثال من قبل البعض للإساءة إلي "كل جميل يحاولون النيل منه وإلصاق العمل بجهات ليس لها أي صلة به لأغراض شخصية، وللإساءة إلى مصر وصورتها.

تمثال معبر جدا عل فكره

هي مصر فعلا بقت كدا التمثال دا بيعبر عن الواقع إللي إحنا فيه وعايشينه واحد مجرم وخاين بقى رئيس جمهوريه وواحد جاهل لا يعرف شئ عن الفن عامل تمثال وفرحان بيه قوي الناس إللي زي دي بتسئ للبلد آكتر ما بتخدمها لكن هو ده بقى حالنا لنافعين في سياسه ولا دين ولا فن pic.twitter.com/H9Y2xieBsS — Yazed Morsy (@MorsyYazed) August 3, 2020

الفرق بين تمثال نهضة مصر

و تمثال كيداهم 😂

#تمثال_مصر pic.twitter.com/FV8PFpp4HF — NOSA SHERBOH 👑 (@sabahmohamed111) August 3, 2020