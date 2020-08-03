"تجمع العاطلين السعوديين".. تزايد شكاوى البطالة في مملكة النفط

واستنكر مغردون سعوديون وضع التوظيف في المملكة، وما يعانيه خريجو الجامعات في بلد يصنف من أغنى الدول العربية وأكبر منتج للنفط في العالم.

وأرجع سعوديون تطور نسب البطالة إلى سوء تدبير موارد بلادهم، وضعف القيادة في الإمساك بزمام الأمور.

لماذا على مدار العقود الماضيه لم يتم حل مشكلة البطاله والسكن الخ.. واستغلال الثروة الماضية الكبيره للدوله وارتفاع سعر البترول من المسؤول عن تجميد حل مشكلة البطاله وعدم الجديه في حلها ؟؟ الفرصه التي ذهبت قد لا تعوض الى الابد .. #تجمع_العاطلين_السعوديين — kalid (@kalid34067907) August 3, 2020

وأظهرت بيانات رسمية سعودية نُشرت الخميس أن معدل البطالة بين السعوديين ظل عند مستوى قياسي مرتفع يبلغ 12.9% في الربع الثاني من العام الحالي، وهو أعلى معدل منذ 19 عاما.

ويأتي ارتفاع معدل البطالة بالرغم من إجراءات الحكومة لزيادة وتيرة سعودة الوظائف في العديد من القطاعات الاقتصادية.

هل الدولة عاجزه عن حل مشكلة البطالة!

أو أنها لعبة كبار المسؤولين بالدولة العميقة؟!

والضحيه المواطن السعودي، الفساد عندنا يبي له ألف سنه

حتى نكافحه ونعيش مثل البشر#تجمع_العاطلين_السعوديين — أحمد بن سلطان (@as_2025) August 3, 2020

وتشير بيانات هيئة الإحصاء إلى أن الإصلاحات الاقتصادية السعودية، التي جرى تدشينها قبل أكثر من عامين عقب وصول الأمير محمد بن سلمان إلى منصب ولي العهد، لم تحقق بعد نجاحا كبيرا في توفير فرص العمل أو تطوير الصناعات غير النفطية.

https://twitter.com/YOSIF27284974/status/1290192106464698368?ref_src=twsrc%5Etfw

وتطمح وزارة الاقتصاد لخفض معدل البطالة بين المواطنين إلى نحو 10.6% عام 2020، وتستهدف المملكة في رؤيتها لعام 2030 خفض معدل البطالة إلى 7%.

https://twitter.com/koxit7/status/1290200335164702720?ref_src=twsrc%5Etfw

لا يخلو بيت من عاطل على الاقل فكيف يتجاهل المسؤولين مشكلة جوهرية كهذه وبعد كورونا زادت الكارثة فلما لا نرى وزير العمل يخرج ويتكلم عن الخطة المتبعة لحل المشكلة لان مانراه طريق مُظلم فقط#تجمع_العاطلين_السعوديين — Robin (@robin2justice) August 3, 2020