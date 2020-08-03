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سياسة|السعودية

"تجمع العاطلين السعوديين".. تزايد شكاوى البطالة في مملكة النفط

معرض للتوظيف في الرياض
معرض للتوظيف في الرياض
3/8/2020

واستنكر مغردون سعوديون وضع التوظيف في المملكة، وما يعانيه خريجو الجامعات في بلد يصنف من أغنى الدول العربية وأكبر منتج للنفط في العالم.

وأرجع سعوديون تطور نسب البطالة إلى سوء تدبير موارد بلادهم، وضعف القيادة في الإمساك بزمام الأمور.

وأظهرت بيانات رسمية سعودية نُشرت الخميس أن معدل البطالة بين السعوديين ظل عند مستوى قياسي مرتفع يبلغ 12.9% في الربع الثاني من العام الحالي، وهو أعلى معدل منذ 19 عاما.

ويأتي ارتفاع معدل البطالة بالرغم من إجراءات الحكومة لزيادة وتيرة سعودة الوظائف في العديد من القطاعات الاقتصادية.

وتشير بيانات هيئة الإحصاء إلى أن الإصلاحات الاقتصادية السعودية، التي جرى تدشينها قبل أكثر من عامين عقب وصول الأمير محمد بن سلمان إلى منصب ولي العهد، لم تحقق بعد نجاحا كبيرا في توفير فرص العمل أو تطوير الصناعات غير النفطية.

https://twitter.com/YOSIF27284974/status/1290192106464698368?ref_src=twsrc%5Etfw

وتطمح وزارة الاقتصاد لخفض معدل البطالة بين المواطنين إلى نحو 10.6% عام 2020، وتستهدف المملكة في رؤيتها لعام 2030 خفض معدل البطالة إلى 7%. 

https://twitter.com/koxit7/status/1290200335164702720?ref_src=twsrc%5Etfw

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند + مواقع التواصل
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