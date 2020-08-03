"النسر".. مشاهد من المناورات العسكرية بين تركيا وأذربيجان (فيديو)

وقالت الوزارة في تغريدة على تويتر، إن المناورات بين الجيشين مستمرة بنجاح كما هو مخطط لها.

ويظهر في الفيديو مشاهد لسلاح المدرعات في كل من البلدين إلى جانب جنود من الجيشين.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin müşterek icra ettiği TurAz Kartalı Tatbikatı planlandığı gibi başarıyla devam ediyor. pic.twitter.com/Lc2kPU2XDb — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 2, 2020

وتجرى المناورات في العاصمة باكو، ومدن نخجوان، وكنجة، وكوردمير، ويولاخ.

ومن المقرر أن تستمر المناورات حتى 10 أغسطس/ آب الجاري، فيما تنتهي المناورات البرية في الخامس من الشهر نفسه.

وتتضمن المناورات اختبارات الجاهزية للطائرات الحربية في البلدين.

Azerbaycan-Türkiye Fiilî Atışlı Ortak/Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı hazırlıkları kapsamında mekanize unsurların, keskin nişancı, adestim, komando kolları ve atak helikopterinin katılımı ile atışsız tatbikat provaları yapıldı.https://t.co/Lwjf5zn5dB#MSB #TSK pic.twitter.com/hj5GKkiC4T — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 1, 2020

كما يجرى خلالها اختبار جاهزية القوات لتنفيذ أوامر القيادة العسكرية، وإطلاق النار من المركبات المدرعة والمدافع ومدافع الهاون على أهداف افتراضية للعدو.

يأتي ذلك في ظل تصاعد التوتر بين أذربيجان وأرمينيا، على خلفية اعتداء الجيش الأرميني، في 12 يوليو/تموز الماضي، بالمدفعية على قوات أذربيجان في منطقة "توفوز" الحدودية.