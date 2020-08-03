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سياسة|أذربيجان

"النسر".. مشاهد من المناورات العسكرية بين تركيا وأذربيجان (فيديو)

3/8/2020

وقالت الوزارة في تغريدة على تويتر، إن المناورات بين الجيشين مستمرة بنجاح كما هو مخطط لها.

ويظهر في الفيديو مشاهد لسلاح المدرعات في كل من البلدين إلى جانب جنود من الجيشين.

وتجرى المناورات في العاصمة باكو، ومدن نخجوان، وكنجة، وكوردمير، ويولاخ.

ومن المقرر أن تستمر المناورات حتى 10 أغسطس/ آب الجاري، فيما تنتهي المناورات البرية في الخامس من الشهر نفسه.

وتتضمن المناورات اختبارات الجاهزية للطائرات الحربية في البلدين.

كما يجرى خلالها اختبار جاهزية القوات لتنفيذ أوامر القيادة العسكرية، وإطلاق النار من المركبات المدرعة والمدافع ومدافع الهاون على أهداف افتراضية للعدو.

يأتي ذلك في ظل تصاعد التوتر بين أذربيجان وأرمينيا، على خلفية اعتداء الجيش الأرميني، في 12 يوليو/تموز الماضي، بالمدفعية على قوات أذربيجان في منطقة "توفوز" الحدودية.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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