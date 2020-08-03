أنهكهما التعب.. صورة مؤثرة لاثنين من محاربي كورونا غلبهما النوم

ففي الفلبين، نشرت إحدى المؤسسات الطبية صورة مؤثرة تظهر اثنين من العاملين في مجال الرعاية الصحية، مستلقيان على الأرض، وهما يرتديان المعدات الطبية، بعد أن أنهكهما التعب واستسلما للنوم.

وحازت الصورة على إعجاب واسع خلال فترة زمنية قصيرة.

وأكدت وزارة الصحة الفلبينية اليوم الإثنين إصابة 3226 شخصا بفيروس كورونا المستجد ووفاة 46 جراء الفيروس.

وقالت الوزارة في بيان إن إجمالي حالات الإصابة بلغ 106 آلاف و330 حالة، في حين زادت الوفيات إلى 2104 حالات.

وبعد أربعة أيام من الزيادات القياسية في الإصابات، تقترب الفلبين من تجاوز إندونيسيا التي سجلت أعلى إصابات حتى الآن في جنوب آسيا.

وأمر الرئيس رودريغو دوتيرتي أمس الأحد بإعادة فرض إجراءات عزل عام صارمة في العاصمة والمناطق المحيطة بها بدءا من الرابع من أغسطس آب للحد من زيادة أعداد الإصابات وتخفيف العبء عن المستشفيات.

وحذر العاملون في المجال الطبي من أن الفلبين قد تخسر المعركة ضد (كوفيد- 19).

وقال دوتيرتي إنه يتفهم أن العاملين في مجال الرعاية الصحية مرهقون بعد العمل دون توقف لمدة خمسة أشهر منذ منتصف مارس/ آذار، عندما تم فرض إغلاق في جزيرة لوزون الأكثر اكتظاظا بالسكان، حيث تقع مانيلا.

وذكر في خطاب تلفزيوني "ندرك أنكم متعبون… ولكن ليس لدينا غيركم لنلجأ إليهم.. نحن نبذل قصارى جهدنا للتخفيف من حدة الوضع ومساعدة العاملين في مجال الرعاية الصحية وتعزيز نظام الرعاية الصحية لدينا".

كما وافق دوتيرتي على استغلال جنود الاحتياط بالجيش لزيادة عدد العاملين في المستشفيات وتوزيع 20 مليون كمامة مجانية على الفقراء وزيادة الرواتب والإقامة المجانية والنقل للعاملين في مجال الرعاية الصحية.

الرئيس رودريغو دوتيرتي أمر بإعادة فرض إجراءات عزل عام صارمة في العاصمة والمناطق المحيطة بها

وكانت الفرق الطبية قد أرسلت خطابا للرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي أول أمس السبت، طالبت فيه بفرض إجراءات إغلاق لمدة أسبوعين في ظل جهود الحكومة لإعادة فتح الاقتصاد من خلال تخفيف القيود المفروضة في أنحاء البلاد.

وقال المتحدث الرئاسي هاري روكي إن دوتيرتي التقى بمسؤولي مجلس الوزراء لمناقشة طلب الفرق الطبية اليوم، في حين التقى أعضاء قوة المهام المعنية بمكافحة فيروس كورونا مع ممثلي الفرق الطبية أمس السبت.

وقالت الفرق في الخطاب "نحن نخوض معركة خاسرة ضد فيروس كورونا، وعلينا أن نضع خطة عمل حاسمة ومتماسكة".

وحذر انطونيو دانس، أحد الأطباء المطالبين بفرض إجراءات إغلاق لمدة أسبوعين من أنه في حال استمرت حالات الاصابة في الارتفاع" سوف نكون مثل مدينة نيويورك، حيث يموت المواطنون على النقالات وغرف الطوارئ أو في المنازل لأن المستشفيات امتلأت عن آخرها".