كورونا يتوحش عالميا.. ودول عدة تسجل أرقاما قياسية في الإصابات اليومية

وسجلت إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/ كانون أول 2019.

وتصدرت الولايات المتحدة القائمة مسجلة خمسة ملايين و932923 حالة إصابة و181866 حالة وفاة، وجاءت البرازيل في المركز الثاني مسجلة ثلاثة ملايين و804803 حالات إصابة و119504 حالات وفاة.

وجاءت الهند في المركز الثالث مسجلة ثلاثة ملايين و463972 حالة إصابة و62550 حالة وفاة، وحلت روسيا في المركز الرابع مسجلة 980405 حالات إصابة و16914 حالة وفاة.

وفيما يلي أبرز الإصابات والوفيات المسجلة في عدة دول اليوم السبت:

فرنسا

سجلت فرنسا 5453 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم السبت، نزولا من 7379 أمس الجمعة.

وقالت وزارة الصحة إن العدد التراكمي لوفيات كورونا ارتفع إلى 30602 من 30596 حالة أُعلن عنها أمس.

وبلغ عدد المصابين بكورونا في المستشفيات 4530 حالة، مقابل 4535 حالة في اليوم السابق، في حين ارتفع عدد الحالات في وحدات العناية المركزة إلى 400 من 387.

إندونيسيا: زيادة قياسية في الإصابات لليوم الثالث

أظهر موقع وزارة الصحة في إندونيسيا أن البلاد سجلت أكبر زيادة يومية في عدد الإصابات بفيروس كورونا لليوم الثالث على التوالي.

وسجلت إندونيسيا 3308 إصابات جديدة ليصل إجمالي الإصابات في البلاد 169195، ورصدت البلاد أيضا 92 حالة وفاة جديدة ليصل إجمالي الوفيات إلى 7261.

ميانمار تسجل أكبر زيادة يومية في الإصابات

وسجلت ميانمار 77 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم السبت، في أكبر زيادة يومية بالدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا، وسط قفزة في تفشي الفيروس بعد أسابيع مضت دون حدوث إصابات محلية مؤكدة.

وسجلت ميانمار، الأربعاء الماضي، 70 حالة إصابة جديدة، ولم تذكر وزارة الصحة على الفور مكان حدوث الإصابات السبع والسبعين، سُجلت معظم حالات الإصابة الجديدة في الآونة الأخيرة في سيتوي عاصمة ولاية راخين التي تمزقها الصراعات والتي فرضت السلطات فيها عزلًا عامًا وحظر تجول.

والتفشي في ميانمار محدود نسبيًّا، مقارنة بالدول الأخرى في المنطقة منذ تسجيل الحالة الأولى فيها في مارس آذار، إذ توفي بالمرض 6 أشخاص فقط، وبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة 733 حالة.

الفلبين تسجل 3637 إصابة جديدة و94 وفاة

سجلت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم السبت، 3637 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و94 وفاة.

وقالت الوزارة إن العدد الإجمالي لحالات الإصابة في البلاد ارتفع إلى 213131، وأضافت أن عدد الوفيات ارتفع إلى 3419.

ألمانيا تسجل 1479 إصابة جديدة

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم السبت، ارتفاع عدد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا بواقع 1479 حالة ليصل إجمالي الإصابات إلى 240986.

وسجل المعهد حالة وفاة واحدة جديدة مما يرفع إجمالي الوفيات إلى 9289.

وفيات كورونا في روسيا تتجاوز 17 ألفًا

وقالت روسيا، اليوم السبت، إن 111 لقوا حتفهم بسبب فيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، مما يرفع إجمالي الوفيات إلى 17025.

وسجلت فرقة العمل الروسية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا 4941 إصابة جديدة؛ ليصل إجمالي الإصابات إلى 985346، وهو رابع أعلى عدد إصابات في العالم.

بريطانيا تسجل 1108 حالات إصابة جديدة

وقالت الحكومة البريطانية، اليوم السبت، إن المملكة المتحدة سجلت 1108 حالات إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الماضي، بانخفاض طفيف عن الرقم المسجل، أمس الجمعة.

وأضافت أن 12 آخرين توفوا في غضون 28 يومًا من اكتشاف إصابتهم بالمرض.

وتعمل بريطانيا على زيادة عدد الاختبارات التي تجريها، خاصة في المناطق التي ينتشر فيها المرض محليًا.

فلسطين تسجل 417 إصابة جديدة

وأعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم السبت، تسجيل 417 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وأربع حالات وفاة بين الفلسطينيين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت في بيان صحفي إن ثلاث حالات وفاة كانت في محافظة الخليل، بينما كانت الحالة الرابعة في مدينة أريحا.

وأضافت أن الخليل تصدرت الإصابات الجديدة مسجلة 148 حالة، تلتها محافظة رام الله والبيرة بإجمالي 79 إصابة، فيما سجلت 29 حالة في قطاع غزة وتوزعت باقي الحالات على مناطق مختلفة من الضفة الغربية.

وأشارت إلى أن هناك 40 من المصابين "في غرف العناية المركزة، بينهم ثمانية مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي".

وتظهر قاعدة بيانات وزارة الصحة أن إجمالي الإصابات بين الفلسطينيين منذ بدء انتشار فيروس كورونا في مارس آذار بلغ 28438 إصابة تعافى منها 19323، فيما بلغت حالات الوفاة 164 حالة.

وعالميًّا، أصاب فيروس كورونا المستجد 25 مليونًا و68 ألفًا و912 شخصًا، قضى منهم متأثرًا بإصابته 844 ألفًا و330 مصابًا، في حين تعافت 17 مليونًا و412 ألفًا و700 حالة، حتى اللحظة وفق موقع وورلدميتر.