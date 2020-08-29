كورونا.. الإصابات في العالم تتجاوز 24 مليونا ونفاد الأسِرّة في كوريا الجنوبية

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/كانون الأول عام الماضي 2019.

وتصدرت الولايات المتحدة القائمة مسجلة 180 حالة وفاة وخمسة ملايين و885 ألف حالة إصابة، وجاءت البرازيل في المركز الثاني مسجلة 118 ألف حالة وفاة وثلاثة ملايين و 761 حالة إصابة.

وجاءت الهند في المركز الثالث مسجلة 61529 حالة وفاة وثلاثة ملايين و 387 ألف حالة إصابة، وحلت روسيا في المركز الرابع مسجلة 16 ألف حالة وفاة و980 ألف إصابة.

ممرضة أمام مركز لفحص فيروس كورونا في كوريا الجنوبية

نفاد أسرة المرضى في كوريا الجنوبية

وأعلنت كوريا الجنوبية رصد ما يربو على 300 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم السبت مسجلة إصابات تتجاوز المئة لليوم السادس عشر على التوالي ما يعزز مخاوف من تفاقم العجز في أسرة المرضى.

وسجلت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها 308 حالات جديدة حتى منتصف ليلة أمس الجمعة ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 19400 توفي منهم 321 شخصا.

وبعدما نجحت في السيطرة إلى حد في أول تفش كبير للمرض خارج الصين مطلع العام، تواجه كوريا الجنوبية انتكاسة هذا الشهر بعد انتشار جماعي للعدوى في كنيسة امتد إلى تجمع سياسي في سول حضره عشرات الآلاف.

ومع زيادة حالات الإصابة أصبحت نسبة الأسرة الشاغرة للحالات الحرجة في مستشفيات سول وما حولها لا تتجاوز 4.5 بالمئة حتى أمس الجمعة مقارنة مع 22 بالمئة قبل أسبوع.

وبلغت نسبة الأسرة الشاغرة المتاحة للمصابين بفيروس كورونا 24 بالمئة مقارنة مع 37 بالمئة في الأسبوع الماضي.

واتخذت الحكومة خطوة غير مسبوقة الجمعة حيث فرضت قيودا على المطاعم في منطقة العاصمة مع استمرار حالات التفشي الجماعية في الكنائس والشركات ودور الرعاية والمنشآت الطبية على الرغم من تشديد قواعد التباعد الاجتماعي.

وسيتم حظر تناول الطعام في المطاعم والحانات والمخابز في منطقة سول لمدة أسبوع من غد الأحد فيما سيقتصر عمل المقاهي، التي كان بعضها بؤرا لانتشار المرض، على خدمات التوصيل والوجبات السريعة.

وأغلقت الكنائس والنوادي الليلية وقاعات الرياضة ومعظم المدارس أبوابها بالفعل في المنطقة وفرضت الحكومة وضع الكمامات إجباريا في الأماكن العامة.

مريض بغرفة عناية مكثفة في الأرجنتين-22 أغسطس

إصابات قياسية

وسجلت الأرجنتين أعلى عدد من حالات الإصابة اليومية الجديدة بالمرض يوم الجمعة مع تخفيف الحكومة جزئيا إجراءات العزل العام للسماح بتجمع أكثر من عشرة في الأماكن المفتوحة مع وضع كمامات.

وبدأت القيود المرتبطة بالجائحة في البلاد في 20 مارس/آذار، ويبلغ عدد الحالات المؤكدة في الأرجنتين حتى الآن 392 ألف حالة، إضافة إلى 8271 حالة وفاة.

وفي ألمانيا أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم السبت ارتفاع عدد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا بواقع 1479 حالة ليصل إجمالي الإصابات إلى 240 ألفا.

وسجل المعهد حالة وفاة واحدة جديدة ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 9289.

وقالت روسيا اليوم السبت إن 111 لقوا حتفهم بسبب فيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 17025.

أحد ضحايا الفيروس في الهند