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سياسة|مصر

السيسي: مستعد للرحيل لو أراد الشعب.. ووسم "مش عايزينك" يتصدر (فيديو)

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
29/8/2020

وأضاف أن التعدي على الأراضي الزراعية والبناء غير المخطط "خطير.. خطير جدًا"، بل ويعادل أزمة سد النهضة "بس الناس مش شايفه ومش واضح لينا غير المياه".

وتابع: "يا نوقف التعديات ونبقى دولة مظبوطة يا أسيب مكاني وأمشي من هنا، وحد تاني يتولى البلد دي يضيعها أو يخربها".

وعن هدم المساجد، قال السيسي إنها تُهدم لأجل المصلحة "محور المحمودية يعطي حرية حركة كبيرة، وإزالة المساجد كان من أجل استكماله".

وزعم السيسي أنه ينتهج سياسة إصلاحية لأجل مصلحة مصر، وتساءل "لماذا لا يساعدنا المصريون في هذه كل الموضوعات التي نطرحها؟ ولماذا تصرون على مواقفكم؟".

كلمة السيسي في الإسكندرية

 

وردًا على كلمة السيسي، تصدّر وسم (مش عايزينك) مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، وقال مغردون "لا نريدك ولا نريد إنجازاتك، اتركها ولن يخربها غيرك".

وقال آخرون:

https://twitter.com/AhmedAb08295970/status/1299689061301530624?ref_src=twsrc%5Etfw

وليست هذه المرة الأولى التي يتحدث فيها السيسي عن ترك منصب رئيس الجهموري؛ فقد سبق أن تصدر وسم/هاشتاج (ارحل يا سيسي) موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أربع مرات سابقة، آخرها عقب تصريحاته مع الرئيس الفرنسي، في 28 من يناير/كانون ثانٍ 2019.

حينها، قال إنه سيتخلى عن منصبه حال رفض المصريين بقاءه، وتصدر قائمة أكثر الوسوم تفاعلًا وانتشارًا في مصر. 

وسبق للسيسي التعليق على الوسم نفسه، عندما تصدر قائمة الأكثر تداولًا في مصر والعالم لأيام، معبرًا عن حزنه الشديد لظهور وتصدّر الوسم.

في عام 2015، أطلق المصريون وسم "ارحل يا سيسي" للمرة الأولى بعد خطاب ألقاه السيسي، وأكد من خلاله استعداده لترك منصبه على الفور شريطة أن تكون تلك رغبة (كل) الشعب المصري.

بينما المرة الثانية كانت في العالم 2016، بعد خطاب ألقاه السيسي وأكد فيه أن جزيرتي تيران وصنافير كانتا دومًا تتبعان للسعودية، وخرجت إثر ذلك مظاهرات حاشدة في القاهرة واعتقل العشرات بينهم صحفيون.

في 2018، كانت المرة الثالثة، وذلك بعد انتشار فيديو للسيسي خلال دورة لمؤتمر الشباب عقدت في جامعة القاهرة، وعبر فيه عن استيائه من الوسم.

وقال السيسي في مؤتمر للشباب بجامعة القاهرة: "إحنا دخلونا (أدخلونا) فى أمة ذات عوز. عارفين (ماذا تعني) أمة العوز؟ أمة الفقر. وأما آجى أخرج بيكم منها يقول لك هاشتاج ارحل يا سيسى".

وتساءل: "عايز أخرجكم من العوز وأخليكم أمة ذات شأن تعملوا هاشتاج ارحل ياسيسي؟ أزعل ولا مزعلش؟" وأضاف "في (الحالة) دي أزعل".

ووصل السيسي إلى سدة الحكم بعد انقلابه على أول رئيس مدني منتخب؛ الرئيس الراحل محمد مرسي، وعدَّل في الدستور ليضمن لنفسه البقاء في الحكم أطول مدة ممكنة، تصل إلى 2030.

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