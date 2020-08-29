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سياسة|ليبيا

الحكومة الليبية توقف وزير الداخلية عن العمل وتحيله للتحقيق.. ما القصة؟

وزير الداخلية في حكومة الوفاق الليبية فتحي باشاغا
وزير الداخلية في حكومة الوفاق الليبية فتحي باشاغا
28/8/2020

وأوضحت الحكومة في بيان أن التحقيق مع الوزير سيكون بشأن توفير الحماية اللازمة للمتظاهرين والبيانات الصادرة عنه حيال المظاهرات والأحداث الناجمة عنها.

كما سيشمل التحقيق أية تجاوزات ارتكبت بحق المتظاهرين خلال الأحداث التي شهدتها مدينة طرابلس وبعض المدن الأخرى خلال الأسبوع الماضي.

ووفق البيان، تم تكليف وكيل وزارة الداخلية العميد خالد أحمد التيجاني، بتسيير مهام الوزارة، وله ممارسة كافة الصلاحيات والاختصاصات السيادية والوزارية الموكلة للوزير.

وفي بيان آخر، قررت الحكومة الليبية تكليف القوة المشتركة التابعة لغرفة العمليات بالمنطقة الغربية بضبط الأمن في العاصمة طرابلس بالتنسيق مع وزارة الداخلية والمناطق العسكرية والأجهزة الأمنية الأخرى.

وخلال الأسبوع الماضي، شهدت العاصمة طرابلس وعدة مدن ليبية تظاهرات مناهضة للفساد ومطالبة بتوفير الخدمات العامة مثل الكهرباء وغيرها.

وأعلن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، الإثنين، في خطاب متلفز بالتزامن مع اندلاع تظاهرات، عزمه إجراء تعديلات وزارية عاجلة بعيدا عن الإرضاءات والمحاصصة.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي
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