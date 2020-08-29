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سياسة

احتجاجات في مدينة سويدية بعد حرق نسخة من القرآن

محتجون يحرقون إطارات في مالمو- السويد 28 أغسطس
محتجون يحرقون إطارات في مالمو- السويد 28 أغسطس
29/8/2020

واندلعت الصدامات بعد أعمال معادية للإسلام وقعت عقب ساعات من منع رئيس حزب دنماركي يميني معروف بأعماله الاستفزازية ضد المسلمين، من دخول السويد حيث كان ينوي تنظيم تظاهرة.
وقالت الشرطة المحلية على موقعها الإلكتروني مساء أمس إن "حوالى 300 شخص كانوا في الشارع".
وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن الصدامات الأولى سجلت مساء الجمعة في ثالث مدينة في المملكة، قبل أن تتصاعد بعد ذلك.
ورشق متظاهرون قوات الأمن بأشياء وأحرقوا نفايات، كما ذكر ريكارد لوندكفيست الناطق باسم الشرطة، في تصريحات نقلتها صحيفة "اكسبريسن" الشعبية. 
وقال إن "هذه الأفعال مرتبط بحادثة إحراق مصحف في المنطقة في وقت سابق من يوم الجمعة".

مدينة مالمو- السويد 28 أغسطس
استفزاز المسلمين

وأعلنت السويد الجمعة أنّ زعيم حزب "النهج المتشدّد" الدنماركي اليميني المتطرّف، راسموس بالودان، المعروف باستفزازاته للمسلمين، ممنوعٌ من دخول أراضيها لمدّة عامين، لأنه يمثّل تهديدا للمصالح الأساسيّة للمجتمع.
وقالت كالي بيرسون المتحدّثة باسم شرطة مدينة مالمو "نشتبه في أنّ بالودان سيرتكب مخالفة للقانون في السويد". وأن هناك خطرا أيضا بأن يُشكّل سلوكه تهديدا للمصالح الأساسيّة للمجتمع.
وذكرت أن بالودان كان قد قدّم طلباً للحصول على تصريح، لكنّ طلبه رُفض لأنه "لا يمكن ضمان سلامته ولا سلامة المارّة أو المتظاهرين المناوئين" له.
ومع ذلك، حاول بالودان أن يتوجّه إلى المدينة السويديّة، لكنّه أوقِف بالقرب من مالمو، وقالت بيرسون إنّ انتهاك بالودان "للحظر المفروض على ذهابه إلى السويد" يُشكّل في حدّ ذاته سببا للترحيل.

اليمين المتطرف 

كان متطرفون يمينيون قد أحرقوا في وقت سابق يوم الجمعة نسخة من القرآن في مالمو، وقال المتحدث "لم نسيطر على الوضع ولكننا نعمل بقوة للسيطرة عليه".
وأوضح "نرى أن هناك صلة بين ما يحدث حاليا وما حدث في وقت سابق اليوم. المظاهرات تصاعدت في نفس المكان الذي أحرق فيه اليمنيون المتطرفون القرآن".
وقالت صحيفة آفتونبلاديت إن مالمو شهدت عدة أنشطة مناهضة للإسلام يوم الجمعة من بينها قيام ثلاثة رجال بركل نسخة من القرآن فيما بينهم في ميدان عام.

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المصدر : وكالات
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