أكثر من 50 ألف حادث حريق في مصر خلال عام واحد.. هذه أبرز أسبابها

وبحسب البيان فقد بلغ عدد حوادث الحريق في مصر 50 ألفا و662 حادثا على مستوى الجمهورية عام 2019.

وزاد عدد حوادث الحريق بنسبة 9.4% عن مثيلاتها في عام 2018 والتي بلغت 46 ألفا و323 حادثا.

وذكر البيان أنه وفقا للحالة الجنائية فقد جاء الإهمال في المرتبة الأولى بعدد 25 ألفا و29 حادثا بنسبة 49.4% من إجمالي عدد حوادث الحريق.

وجاء في المرتبة الثانية الحريق العارض بعدد 23 ألفا و46 حادثا بنسبة 45.5%، ثم الحريق العمد بعدد 2587 وبنسبة 5.1%.

مسببات الحرائق

وعن أهم مسببات الحرائق ذكر البيان أن أهم المسببات الحرائق هي النيران الصناعية (أعقاب السجائر – أعواد الكبريت – المواد المشتعلة – الشماريخ) بنسبة 59.3% من الحرائق.

وجاء في المرتبة الثانية الماس الكهربائي أو الشرر الاحتكاكي بنسبة 18.5% من مسببات الحرائق، ثم الاشتعال الذاتي بنسبة 10.2%، والمواقد والأفران والغلايات بنسبة 6.8%، وحرائق الغازات بنسبة 4.4%، وفي المرتبة الأخيرة الحرائق البترولية والسوائل الملتهبة بنسبة 0.8% من مسببات الحريق.

وعن أماكن حدوث الحرائق جاءت الأرض الفضاء (القمامة والمخلفات) في المقدمة لأماكن حدوث الحرائق بنسبة 46.7%، يليها المباني السكنية بنسبة 31%، وفي المرتبة الأخيرة سجلت المنشآت الشرطية والسياحية نسبة 0.1%.

وبشأن توزيع الحرائق على المحافظات المختلفة جاءت محافظة القاهرة في المقدمة بنسبة 14%، وبعدد 7114 حادث حريق، وفي المرتبة الثانية جاءت محافظة الإسكندرية بعدد 3516 حادث حريق وبنسبة 6.9% من إجمالي حوادث الحرائق على مستوى الجمهورية.

وبشأن التوزيع الزمني لحدوث الحرائق جاء شهر مايو/أيار في المقدمة بنسبة 10.9%، ثم شهر يونيو/حزيران بنسبة 9.6%، وفي المرتبة الأخيرة جاء فبراير/شباط وديسمبر/كانون أول بنسبة 6.7% من إجمالي حوادث الحريق.

وبشأن ضحايا حوادث الحريق ذكر البيان أن عدد الوفيات عام 2019 بلغ 249، منهم 3 من رجال الإطفاء، كما بلغ عدد المصابين 1149 مصابا منهم 54 من رجال الإطفاء.

حريق محطة مصر

يُعد حادث حريق محطة سكك حديد مصر، الذي وقع في 27 فبراير/شباط 2019، واحداً من أسوأ حوادث الحريق التي مرت بمصر.

فقد استيقظ المصريون على اندلاع هائل للنيران في محطة القطارات الرئيسية، التي يتردد عليها مئات الآلاف يومياً، ما أسفر عن وفاة 25 شخصاً، تصادف وجودهم بالمحطة لحظة اصطدام جرار بالمصد الخرساني، بالرصيف رقم 6، ما أدى إلى انفجار خزان الوقود واشتعال النيران.