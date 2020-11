39 نائبا بالكونغرس يطالبون بالضغط للإفراج عن المعتقلين في مصر (فيديو)

وطالب سميث مع 38 عضوا آخرين بالكونغرس وزير الخارجية مايك بومبيو بالضغط من أجل الإفراج عن المعتقلين الأمريكيين بالسجون المصرية.

وكتب سميث على موقع تويتر "وجهت أنا وديت دويتش و38 عضوا آخر في مجلس النواب رسالة لحث وزير الخارجية مايك بومبيو على محاسبة مصر على فشلها في تحقيق معايير حقوق الإنسان وإنهاء الاحتجاز التعسفي للمواطنين الأمريكيين وغيرهم من المعتقلين لدوافع سياسية".

.@RepTedDeutch and I led a letter with 38 other members of the House urging Secretary of State Mike Pompeo to hold Egypt accountable for its failure to meet human rights standards and end the use of arbitrary detention of U.S. citizens and other politically-motivated detainees. pic.twitter.com/5z2URyry1B

— Rep. Adam Smith (@RepAdamSmith) August 27, 2020