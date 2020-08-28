ميركل تتوقع شتاء أكثر صعوبة في التعامل مع فيروس كورونا

وأضافت ميركل أن الحياة لن تعود إلى طبيعتها حتى يجري ابتكار لقاح لمكافحة الفيروس.

وأشارت إلى أن الجائحة يمكن أن يكون لها تأثير أقوى على الحياة اليومية مجددا في الخريف والشتاء المقبلين.

وتابعت: "علينا أن نتوقع أن تكون بعض الأشياء أكثر صعوبة في الأشهر القليلة المقبلة مما هي عليه الآن في الصيف".

وأضافت أنه على الرغم من أن ألمانيا لن تسدد بالكامل الدين، الذي نتج عن إجراءات التخفيف المتخذة لمواجهة الضرر الاقتصادي الناجم عن الجائحة حتى 2058، فإن هذه التحفيزات كانت ضرورية؛ لأنه لم يكن ممكنًا السماح بتعثر الاقتصاد كلية في الوقت الراهن.

وقالت إن حكومتها تتعامل مع الجائحة بروح التلاحم الاجتماعي، وحثت المواطنين على عدم التخلي عن الحذر في مواجهة الفيروس.

وأضافت خلال مؤتمر صحفي "إنه أمر خطير، أخطر ما يكون ويتعين عليكم التعامل معه بجدية".

وأكدت ميركل أن بلادها تستطيع تحمل تكلفة جميع التدابير التي جرى الاتفاق عليها للمساهمة في تخفيف التبعات الاقتصادية لفيروس كورونا، مضيفة أنه من السليم أن تستفيد بقية دول الاتحاد الأوربي أكثر من الإنقاذ المالي الخاص بفيروس كورونا مقارنة مع ألمانيا.

وقالت للصحفيين إن "(الاتفاق على الإجراءات الاقتصادية) أمر شديد الصعوبة في الجائحة بسبب أنك لا تعرف متى ستنتهي".

وأشارت إلى أن المفوضية الأوربية تعكف الآن على إبرام المزيد من العقود مع شركات الأدوية لتأمين لقاحات كوفيد-19.

وفي حين لم يجتز الكثير من اللقاحات الخاضعة للتطوير في أنحاء العالم تجارب المرحلة الثالثة، منحت المفوضية الأوربية شركة الأدوية البريطانية أسترازينيكا دفعة مقدمة قيمتها 336 مليون يورو (400 مليون دولار)؛ لتوفير ما لا يقل عن 300 مليون جرعة من لقاحها المحتمل لمرض كوفيد-19.

وقالت المستشارة الألمانية: "يجري إبرام المزيد من العقود المماثلة".

ونجحت ألمانيا في إبقاء معدل الوفاة بمرض كوفيد-19 منخفض نسبيًا مقارنة مع بعض الدول الأوربية الكبيرة الأخرى، لكنها، مثلما حدث في معظم أنحاء العالم تشهد زيادة في حالات الإصابة اليومية منذ مطلع يوليو/ تموز الماضي.

واستمر ارتفاع عدد حالات الإصابة اليومية بالفيروس في الأسابيع القليلة الماضية؛ ففي ألمانيا وصل عدد المصابين بالفيروس التاجي إلى 241 ألفًا و257 شخصًا، قضى منهم جراء الإصابة 9 آلاف و360 مصابًا، في حين تعافى 215 ألفًا و495 شخصًا، حتى الآن.

وعالميًا، أصاب فيروس كورونا المستجد، منذ ظهوره للمرة الأولى في الصين نهاية العام الماضي، 24 مليونًا و681 ألفًا و387 شخصًا، وأودى بحياة 836 ألفًا و745 مصابًا، بينما تعافت 17 مليونًا و139 ألفًا و36 حالة، حتى اللحظة.

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