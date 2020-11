مشهد تلفزيوني وسابقة تاريخية.. ترمب يقبل ترشيح الحزب الجمهوري من البيت الأبيض (فيديو)

وخلال حديثه من الحديقة الجنوبية بالبيت الأبيض رغم ما ناله من نقد لاستخدامه مقر الرئاسة في حملته الدعائية، أكد ترمب على أن فوز بايدن لن يؤدي إلا إلى تفاقم الصراع العرقي وجائحة فيروس كورونا.

وصور ترمب بايدن، وهو سياسي مخضرم يتسم بالاعتدال، على أنه متطرف يساري لن يسوق فوزه الولايات المتحدة إلا إلى "مزالق الخطر والفوضى".

وقال "هذه الانتخابات ستقرر إن كنا سنحمي الأمريكيين الملتزمين بالقانون أو ما إذا كنا سنطلق العنان للمحرضين الفوضويين الذين ينتهجون العنف والمجرمين الذين يهددون مواطنينا".

وأضاف ترمب في الليلة الرابعة والأخيرة من المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري في خطاب تجاوز الساعة "لن يكون أحد في مأمن في أمريكا بايدن".

وعلى الرغم من جائحة فيروس كورونا، ألقى ترمب خطابه أمام أكثر من ألف شخص كانوا يرددون هتاف "أربع سنوات أخرى!" و "أمريكا!".

تلفزيون الواقع

وخرج مشهد قبول ترمب ترشيح الجمهوريين، من حيث الحضور والأعلام والهتافات، كما لو كان مشهدا تلفزيونيا أعد خصيصا لأول مقدم في تلفزيون الواقع يصبح رئيسا.

ويتناقض ذلك بشدة مع خطاب بايدن الذي أعلن فيه قبول ترشيح الديمقراطيين الأسبوع الماضي وبثته قنوات التلفزيون من ساحة خالية إلى حد بعيد مراعاة لجائحة كورونا.

ولم يظهر الحاضرون، الذين جلسوا على مقاعد لا تفصلها سوى مسافة بسيطة، شواهد تذكر على التباعد الاجتماعي ولم يضعوا كذلك كمامات على الرغم من توصيات خبراء الصحة، لكن حملة ترمب قالت إنها "اتخذت الاحتياطات الصحية المناسبة".

وفور انتهاء الخطاب، انطلقت الألعاب النارية عند نصب واشنطن التذكاري بينما كان الرئيس وعائلته يتابعون، ما أعطى ترمب والمؤتمر صورة ختامية قوية.

ودفعت جائحة كورونا كلا الحزبين السياسيين إلى تقليص مؤتمريهما وجعل الانشطة افتراضية افتراضية في أغلبها.

وفي تذكير بالانقسامات في البلاد، كان بإمكان الحاضرين سماع المتظاهرين المناهضين لترمب وهم يرددون هتاف "لا عدالة.. لا سلام" في ساحة "بلاك لايفز ماتر" القريبة أثناء خطابه.

دوائر السياسة والحكم

وفي حين يسعى ترمب للحصول على فترة ولاية ثانية، فلا يزال يتصرف كدخيل على دوائر السياسة والحكم، وهو نهج أوصله إلى كرسي الرئاسة عام 2016، في أول منصب يتقلده بالانتخاب، على وعد بإنهاء الجريمة والعنف.

وبعد أيام من الاضطرابات والعنف في كينوشا حيث أطلق ضابط شرطة أبيض النار على الأمريكي الأسود جاكوب بليك عدة مرات في ظهره فأصابه بالشلل، سعى الجمهوريون إلى استغلال الفوضى لصالحهم من خلال الادعاء بأن بايدن سوف "يوقف تمويل الشرطة". لكن بايدن رفض ذلك الادعاء.

وإضافة إلى محاولته تصوير بايدن كأداة "لليسار المتشدد"، شوه ترمب أيضا المواقف السياسية للديمقراطيين بشأن مجموعة من القضايا الأخرى كالهجرة والأسلحة وإنفاذ القانون والإجهاض وإنتاج الطاقة.

وانبرى بايدن إلى تويتر ليرد على ترمب، فكتب يقول "عندما يقول دونالد ترمب الليلة أنك لن تكون بأمان في أمريكا جو بايدن، انظر حولك واسأل نفسك: ما مدى شعورك بالأمان في أمريكا دونالد ترمب؟"

— Joe Biden (@JoeBiden) August 28, 2020